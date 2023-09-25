https://ria.ru/20230925/zhurnalist-1898598344.html

"Теперь вы поняли?" Журналист из США неожиданно высказался о Путине

"Теперь вы поняли?" Журналист из США неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 26.09.2023

"Теперь вы поняли?" Журналист из США неожиданно высказался о Путине

Журналист из США Джексон Хинкл выразил надежду, что после чествования ветерана СС Ярослава Хунке в канадском парламенте люди поймут, насколько важна... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-25T21:50

2023-09-25T21:50

2023-09-26T07:51

политика

сша

украина

канада

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журналист из США Джексон Хинкл выразил надежду, что после чествования ветерана СС Ярослава Хунке в канадском парламенте люди поймут, насколько важна деятельность российского лидера Владимира Путина на международной арене."После того как (президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, (премьер Канады Джастин. — Прим. ред.) Трюдо и канадский парламент вчера два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента Путина по денацификации Украины", — написал он в Twitter.Хунке 22 сентября пригласили на специальное заседание высшего представительного органа страны, приуроченное к визиту Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".Приглашенный оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов.

https://ria.ru/20230925/zelenskiy-1898552483.html

сша

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политика, сша, украина, канада, владимир путин