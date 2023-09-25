Рейтинг@Mail.ru
"Теперь вы поняли?" Журналист из США неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 25.09.2023 (обновлено: 07:51 26.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zhurnalist-1898598344.html
"Теперь вы поняли?" Журналист из США неожиданно высказался о Путине
"Теперь вы поняли?" Журналист из США неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 26.09.2023
"Теперь вы поняли?" Журналист из США неожиданно высказался о Путине
Журналист из США Джексон Хинкл выразил надежду, что после чествования ветерана СС Ярослава Хунке в канадском парламенте люди поймут, насколько важна... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-25T21:50
2023-09-26T07:51
политика
сша
украина
канада
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892090107_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_c0867d25eb7e91f899e2f3e25d990bf3.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журналист из США Джексон Хинкл выразил надежду, что после чествования ветерана СС Ярослава Хунке в канадском парламенте люди поймут, насколько важна деятельность российского лидера Владимира Путина на международной арене.&quot;После того как (президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, (премьер Канады Джастин. — Прим. ред.) Трюдо и канадский парламент вчера два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента Путина по денацификации Украины&quot;, — написал он в Twitter.Хунке 22 сентября пригласили на специальное заседание высшего представительного органа страны, приуроченное к визиту Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".Приглашенный оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов.
https://ria.ru/20230925/zelenskiy-1898552483.html
сша
украина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892090107_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_11cf3ea54509698c86ea79a47dce6b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, украина, канада, владимир путин
Политика, США, Украина, Канада, Владимир Путин
"Теперь вы поняли?" Журналист из США неожиданно высказался о Путине

Журналист из США заявил о поддержке Путина из-за оваций нацисту Хунке в Канаде

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журналист из США Джексон Хинкл выразил надежду, что после чествования ветерана СС Ярослава Хунке в канадском парламенте люди поймут, насколько важна деятельность российского лидера Владимира Путина на международной арене.
«

"После того как (президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, (премьер Канады Джастин. — Прим. ред.) Трюдо и канадский парламент вчера два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента Путина по денацификации Украины", — написал он в Twitter.

Хунке 22 сентября пригласили на специальное заседание высшего представительного органа страны, приуроченное к визиту Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
Приглашенный оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов.
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России
Вчера, 17:26
 
ПолитикаСШАУкраинаКанадаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала