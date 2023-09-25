https://ria.ru/20230925/zhile-1898469138.html

Новосибирская область лидирует по вводу служебного и соцжилья в Сибири

Новосибирская область лидирует по вводу служебного и соцжилья в Сибири - РИА Новости, 25.09.2023

Новосибирская область лидирует по вводу служебного и соцжилья в Сибири

Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по вводу служебного и социального жилья: количество построенных квартир и домов увеличивается пятый год... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:39

2023-09-25T12:39

2023-09-25T12:55

новосибирская область

андрей травников

общество

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НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по вводу служебного и социального жилья: количество построенных квартир и домов увеличивается пятый год подряд, сообщает областное правительство. Губернатор региона Андрей Травников в понедельник провел оперативное совещание, на котором с докладом о ходе строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот выступил временно исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. "Количество построенных домов и квартир для служебного и социального жилья увеличивается в Новосибирской области пятый год подряд. В 2021 году это было семь домов, в 2022 – 16, в 2023 – 37, и в 2024 планируется построить и сдать 45 таких домов. В этом направлении Новосибирская область существенно опережает все другие регионы Сибирского федерального округа", - говорится в сообщении. В областном бюджете на 2023 год на строительство служебного жилья и жилья для детей-сирот предусмотрено 1,978 миллиарда рублей. Андрей Травников подчеркнул, что программа строительства служебного жилья, совмещенная со строительством жилья для других категорий граждан, в первую очередь для детей-сирот, действующая в Новосибирской области уже пять лет, себя полностью оправдала. "Посещая территории, я встречаюсь с работниками системы образования, здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, которые приняли решение о переезде в сельскую местность именно благодаря получению квартир по этой программе. Поэтому она будет продолжена и в следующем году, мы будем не только сохранять, но даже увеличивать объем финансирования по служебному жилью и по детям-сиротам", - сказал глава региона. Он также отметил, что для повышения эффективности расходования бюджетных средств важно не только выдвигать свои инициативы, но и изучать опыт других регионов по строительству служебного и социального жилья.

https://ria.ru/20230922/proizvoditelnost-1897948414.html

https://ria.ru/20230921/zhile-1897714518.html

новосибирская область

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новосибирская область, андрей травников, общество