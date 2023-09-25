https://ria.ru/20230925/zelenskiy-1898446759.html

СМИ обратили внимание на поведение Зеленского после чествования эсэсовца

СМИ обратили внимание на поведение Зеленского после чествования эсэсовца - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ обратили внимание на поведение Зеленского после чествования эсэсовца

Британская газета Daily Mail обратила внимание, что Владимир Зеленский, будучи этническим евреем, пока никак не прокомментировал приветствие в парламенте Канады РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:17

2023-09-25T11:17

2023-09-25T15:13

в мире

канада

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898433288_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2305157682694911ff42da723c9cdb31.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Британская газета Daily Mail обратила внимание, что Владимир Зеленский, будучи этническим евреем, пока никак не прокомментировал приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС. "Между тем Зеленский является евреем и потерял родственников во время холокоста, однако он пока никак не прокомментировал эту большую путаницу", — отметило издание.В начале сентября президент России Владимир Путин объяснял, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея Зеленского, чтобы таким образом прикрыть героизацию нацизма. На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которую комплектовали из украинских националистов. Это соединение не только воевало против Красной армии, но и совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".

https://ria.ru/20230925/zayavlenie-1898439106.html

https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html

канада

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин