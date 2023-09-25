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СМИ обратили внимание на поведение Зеленского после чествования эсэсовца - РИА Новости, 25.09.2023
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11:17 25.09.2023 (обновлено: 15:13 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zelenskiy-1898446759.html
СМИ обратили внимание на поведение Зеленского после чествования эсэсовца
СМИ обратили внимание на поведение Зеленского после чествования эсэсовца - РИА Новости, 25.09.2023
СМИ обратили внимание на поведение Зеленского после чествования эсэсовца
Британская газета Daily Mail обратила внимание, что Владимир Зеленский, будучи этническим евреем, пока никак не прокомментировал приветствие в парламенте Канады РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:17
2023-09-25T15:13
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Британская газета Daily Mail обратила внимание, что Владимир Зеленский, будучи этническим евреем, пока никак не прокомментировал приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС. &quot;Между тем Зеленский является евреем и потерял родственников во время холокоста, однако он пока никак не прокомментировал эту большую путаницу&quot;, — отметило издание.В начале сентября президент России Владимир Путин объяснял, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея Зеленского, чтобы таким образом прикрыть героизацию нацизма. На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которую комплектовали из украинских националистов. Это соединение не только воевало против Красной армии, но и совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
https://ria.ru/20230925/zayavlenie-1898439106.html
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в мире, канада, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Канада, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
СМИ обратили внимание на поведение Зеленского после чествования эсэсовца

Daily Mail отметила, что Зеленский не комментирует чествование эсэсовца в Канаде

© AFP 2023 / SEAN KILPATRICKПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / SEAN KILPATRICK
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Британская газета Daily Mail обратила внимание, что Владимир Зеленский, будучи этническим евреем, пока никак не прокомментировал приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС.
«

"Между тем Зеленский является евреем и потерял родственников во время холокоста, однако он пока никак не прокомментировал эту большую путаницу", — отметило издание.

В начале сентября президент России Владимир Путин объяснял, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея Зеленского, чтобы таким образом прикрыть героизацию нацизма.
На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
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На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которую комплектовали из украинских националистов. Это соединение не только воевало против Красной армии, но и совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
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