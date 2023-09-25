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Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже
Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже - РИА Новости, 25.09.2023
Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сомневается, что он будет участвовать в возможных выборах главы государства в 2024 году, пишет Business... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:55
2023-09-25T10:55
2023-09-25T22:05
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сомневается, что он будет участвовать в возможных выборах главы государства в 2024 году, пишет Business Insider."Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться", — заявила она.Зеленская также призналась американским журналистам, что не полностью поддерживала решение своего мужа участвовать в первых выборах президента. Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Как заявлял ранее сам Зеленский, проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе сидеть "в окопах".
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в мире, украина, елена зеленская, владимир зеленский
В мире, Украина, Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже
Жена Зеленского усомнилась, что ее муж пойдет на второй президентский срок