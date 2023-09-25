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Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже - РИА Новости, 25.09.2023
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10:55 25.09.2023 (обновлено: 22:05 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zayavlenie-1898439106.html
Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже
Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже - РИА Новости, 25.09.2023
Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сомневается, что он будет участвовать в возможных выборах главы государства в 2024 году, пишет Business... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:55
2023-09-25T22:05
в мире
украина
елена зеленская
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сомневается, что он будет участвовать в возможных выборах главы государства в 2024 году, пишет Business Insider.&quot;Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться&quot;, — заявила она.Зеленская также призналась американским журналистам, что не полностью поддерживала решение своего мужа участвовать в первых выборах президента. Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Как заявлял ранее сам Зеленский, проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе сидеть "в окопах".
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в мире, украина, елена зеленская, владимир зеленский
В мире, Украина, Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже

Жена Зеленского усомнилась, что ее муж пойдет на второй президентский срок

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Елена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сомневается, что он будет участвовать в возможных выборах главы государства в 2024 году, пишет Business Insider.
«

"Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться", — заявила она.

Зеленская также призналась американским журналистам, что не полностью поддерживала решение своего мужа участвовать в первых выборах президента.
Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Как заявлял ранее сам Зеленский, проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе сидеть "в окопах".
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