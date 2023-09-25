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Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК
Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК - РИА Новости, 25.09.2023
Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК
Европейский союз будет еще десятилетия зависеть от сжиженного природного газа (СПГ) из США , чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T02:20
2023-09-25T02:20
2023-09-25T05:59
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евросоюз
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Европейский союз будет еще десятилетия зависеть от сжиженного природного газа (СПГ) из США , чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок российского газа, рассказала газете Financial Times генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.В интервью газете Йоргенсен заверила, что у Евросоюза есть все инструменты, чтобы пережить очередной зимний энергетический кризис на фоне продолжающегося конфликта на Украине. По данным издания, меры, которые будет предпринимать ЕС, предусматривают расширение сектора возобновляемых источников энергии. При этом гендиректор признала, что на замещение газа понадобятся еще десятки лет, в течение которых его придется закупать прежде всего из США."В ближайшие пару десятилетий нам (ЕС - ред.) понадобятся некоторые молекулы органического топлива... И в этом контексте возникнет потребность в топливе США", - заявила политик газете во время интервью в Нью-Йорке.
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россия, сша, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК
Директор по энергетике ЕК Йоргенсен: ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США