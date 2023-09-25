Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 25.09.2023 (обновлено: 05:59 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zavisimost-1898398546.html
Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК
Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК - РИА Новости, 25.09.2023
Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК
Европейский союз будет еще десятилетия зависеть от сжиженного природного газа (СПГ) из США , чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T02:20
2023-09-25T05:59
россия
сша
украина
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/34/1553643435_0:231:2048:1383_1920x0_80_0_0_93bbe8430befda54b256ef1af0d8b57a.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Европейский союз будет еще десятилетия зависеть от сжиженного природного газа (СПГ) из США , чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок российского газа, рассказала газете Financial Times генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.В интервью газете Йоргенсен заверила, что у Евросоюза есть все инструменты, чтобы пережить очередной зимний энергетический кризис на фоне продолжающегося конфликта на Украине. По данным издания, меры, которые будет предпринимать ЕС, предусматривают расширение сектора возобновляемых источников энергии. При этом гендиректор признала, что на замещение газа понадобятся еще десятки лет, в течение которых его придется закупать прежде всего из США."В ближайшие пару десятилетий нам (ЕС - ред.) понадобятся некоторые молекулы органического топлива... И в этом контексте возникнет потребность в топливе США", - заявила политик газете во время интервью в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230915/soglashenie-1896436013.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/34/1553643435_447:290:2011:1463_1920x0_80_0_0_87c95804f2397cf0e45dfc35e1e0db76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз на десятилетия впал в зависимость от СПГ из США, предупредили в ЕК

Директор по энергетике ЕК Йоргенсен: ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США

CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Европейский союз будет еще десятилетия зависеть от сжиженного природного газа (СПГ) из США , чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок российского газа, рассказала газете Financial Times генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.
В интервью газете Йоргенсен заверила, что у Евросоюза есть все инструменты, чтобы пережить очередной зимний энергетический кризис на фоне продолжающегося конфликта на Украине. По данным издания, меры, которые будет предпринимать ЕС, предусматривают расширение сектора возобновляемых источников энергии. При этом гендиректор признала, что на замещение газа понадобятся еще десятки лет, в течение которых его придется закупать прежде всего из США.
"В ближайшие пару десятилетий нам (ЕС - ред.) понадобятся некоторые молекулы органического топлива... И в этом контексте возникнет потребность в топливе США", - заявила политик газете во время интервью в Нью-Йорке.
Танкер СПГ в море - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Венгрия и Болгария подписали соглашение, позволяющее обсудить закупку СПГ
15 сентября, 02:14
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала