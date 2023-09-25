https://ria.ru/20230925/zaes-1898503348.html

Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.09.2023

Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:28

2023-09-25T14:28

2023-09-25T14:38

вена

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рафаэль гросси

алексей лихачев

россия

европа

запорожская аэс

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене и обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом"."Стороны обсудили основные моменты текущей и перспективной повестки двустороннего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ. Остановились на вопросах, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС", - говорится в релизе.По словам Лихачева, российская сторона намерена и далее создавать все необходимые условия для обеспечения эффективного присутствия МАГАТЭ на площадке станции. "В продолжение темы глава "Росатома" рассказал генеральному директору МАГАТЭ об усилиях, которые предпринимаются российской стороной для развития социальной сферы Энергодара и в целом для налаживания нормальной жизни в городе", - отмечается в сообщении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html

вена

россия

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вена, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, алексей лихачев, россия, европа, запорожская аэс, сергей шойгу