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Россия гарантирует безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.09.2023
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13:12 25.09.2023 (обновлено: 15:05 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zaes-1898479152.html
Россия гарантирует безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия гарантирует безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.09.2023
Россия гарантирует безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия гарантирует безопасность и эффективность работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:12
2023-09-25T15:05
россия
магатэ
запорожская аэс
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия гарантирует безопасность и эффективность работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Обеспечиваем и гарантируем условия, необходимые для эффективной и безопасной работы сотрудников МАГАТЭ (на ЗАЭС) и впредь", - сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.Россия плотно сотрудничает с МАГАТЭ для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на этом направлении, подчеркнул Лихачев."С 1 сентября прошлого года сотрудники МАГАТЭ постоянно находятся на станции. Там сейчас уже одиннадцатая команда, причем три ротации господин Гросси возглавлял лично", - напомнил глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия, магатэ, запорожская аэс, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, рафаэль гросси
Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
Россия гарантирует безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Россия гарантирует безопасность работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия гарантирует безопасность и эффективность работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«
"Обеспечиваем и гарантируем условия, необходимые для эффективной и безопасной работы сотрудников МАГАТЭ (на ЗАЭС) и впредь", - сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.
Россия плотно сотрудничает с МАГАТЭ для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на этом направлении, подчеркнул Лихачев.
"С 1 сентября прошлого года сотрудники МАГАТЭ постоянно находятся на станции. Там сейчас уже одиннадцатая команда, причем три ротации господин Гросси возглавлял лично", - напомнил глава "Росатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС
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РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевРафаэль Гросси
 
 
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