https://ria.ru/20230925/zaes-1898479152.html

Россия гарантирует безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев

Россия гарантирует безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.09.2023

Россия гарантирует безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев

Россия гарантирует безопасность и эффективность работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:12

2023-09-25T13:12

2023-09-25T15:05

россия

магатэ

запорожская аэс

в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

рафаэль гросси

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия гарантирует безопасность и эффективность работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Обеспечиваем и гарантируем условия, необходимые для эффективной и безопасной работы сотрудников МАГАТЭ (на ЗАЭС) и впредь", - сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.Россия плотно сотрудничает с МАГАТЭ для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на этом направлении, подчеркнул Лихачев."С 1 сентября прошлого года сотрудники МАГАТЭ постоянно находятся на станции. Там сейчас уже одиннадцатая команда, причем три ротации господин Гросси возглавлял лично", - напомнил глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, магатэ, запорожская аэс, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, рафаэль гросси