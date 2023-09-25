https://ria.ru/20230925/yuzhnaya_koreya-1898406242.html

Более половины южнокорейцев выступили за постоянное укрепление союза с США

Более половины южнокорейцев выступили за постоянное укрепление союза с США - РИА Новости, 25.09.2023

Более половины южнокорейцев выступили за постоянное укрепление союза с США

Более 50% южнокорейцев выступают за постоянное укрепление альянса с США, более 90% считают союз важным, следует из данных исследования Gallup Korea,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:18

2023-09-25T07:18

2023-09-25T07:18

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южная корея

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китай

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СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. Более 50% южнокорейцев выступают за постоянное укрепление альянса с США, более 90% считают союз важным, следует из данных исследования Gallup Korea, проведенного по запросу министерства культуры Южной Кореи. Как сообщило министерство, результаты опроса показали, что 91,6% южнокорейцев считают двусторонний альянс с США важным, а 53,7% заявили, что его следует "постоянно укреплять". 24,9% полагают, что альянс следует поддерживать на существующем уровне и только 18,1% заявили, что союз следует "непрестанно сокращать". При этом основными причинами для постоянного развития альянса южнокорейцы назвали "помощь в экономическом развитии" Южной Кореи (44,2%), "укрепление национальной безопасности" (42,5%). Еще 10,5% отметили необходимость гуманитарного обмена и сотрудничество в области научных технологий, только 2,1% назвали причиной культурный обмен и развитие. 82,1% населения считают, что размещение в Южной Корее американского военного контингента в той или иной степени помогает безопасности страны. Касательно восприятия альянса, 46,5% южнокорейцев считают его "традиционным альянсом в сфере безопасности и военным альянсом", а 26,5% "глобальным всеобъемлющим стратегическим альянсом". Только 15,6% назвали отношения с США "обычными товарищескими". В то же время 72,1% респондентов считают главным направлением развития альянса "науку и технологии", 62% согласны с экономическим направлением, 53,1 считают, что будущее альянса в сотрудничестве в военной сфере и сфере безопасности. В целом 54% респондентов заявили, что ощущают близость с США, 20,4% - с Японией, третье место занял Китай с 7,6%. 53% назвали важным экономическое сотрудничество с США, следом идут Китай (34,7%) и Юго-Восточная Азия (4,7%). В плане сотрудничества в области безопасности на первое место США поставили 82,2%, следом идут Китай (8,8%) и Япония (1,6%). Опрос был проведен с 4 по 8 сентября среди 1238 возрастом от 18 лет методом интернет-опроса после отправки ссылки на него на телефонные номера респондентов. Доверительный интервал составил 95% при погрешности в плюс-минус 2,8 процентных пункта.

https://ria.ru/20230818/ucheniya-1890942921.html

https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890942033.html

сша

южная корея

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, южная корея, в мире, китай