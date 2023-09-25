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Космические силы США могут создать новое командование в Японии - РИА Новости, 25.09.2023
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14:54 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/yaponiya-1898510810.html
Космические силы США могут создать новое командование в Японии
Космические силы США могут создать новое командование в Японии - РИА Новости, 25.09.2023
Космические силы США могут создать новое командование в Японии
Космические силы США рассматривают возможность создания нового командования в Японии на фоне развития китайских военных программ, а также ядерной и ракетной... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:54
2023-09-25T14:54
в мире
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сша
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Космические силы США рассматривают возможность создания нового командования в Японии на фоне развития китайских военных программ, а также ядерной и ракетной программ КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление командующего американскими космическими силами Брэдли Чанса Зальцмана. "Мы в настоящее время находимся на этапе планирования с тем, чтобы определить, чем именно будет заниматься это командование", - приводит его слова агентство. Ранее в понедельник Зальцман встретился с министром обороны Японии Минору Кихарой, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие двух стран в космической сфере. Японский министр отметил, что "на фоне осложнения ситуации с безопасностью партнерство с космическими силами США приобретет все большее значение" по мере того, как Япония будет укреплять свои возможности в этой области. В свою очередь Зальцман также отметил высокое значение сотрудничества стран в космической сфере для дальнейшего усиления японо-американского альянса.
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в мире, япония, сша
В мире, Япония, США
Космические силы США могут создать новое командование в Японии

Космические силы США рассматривают возможность создания командования в Японии

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Космические силы США рассматривают возможность создания нового командования в Японии на фоне развития китайских военных программ, а также ядерной и ракетной программ КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление командующего американскими космическими силами Брэдли Чанса Зальцмана.
"Мы в настоящее время находимся на этапе планирования с тем, чтобы определить, чем именно будет заниматься это командование", - приводит его слова агентство.
Ранее в понедельник Зальцман встретился с министром обороны Японии Минору Кихарой, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие двух стран в космической сфере. Японский министр отметил, что "на фоне осложнения ситуации с безопасностью партнерство с космическими силами США приобретет все большее значение" по мере того, как Япония будет укреплять свои возможности в этой области. В свою очередь Зальцман также отметил высокое значение сотрудничества стран в космической сфере для дальнейшего усиления японо-американского альянса.
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