https://ria.ru/20230925/yaponiya-1898510810.html
Космические силы США могут создать новое командование в Японии
Космические силы США могут создать новое командование в Японии - РИА Новости, 25.09.2023
Космические силы США могут создать новое командование в Японии
Космические силы США рассматривают возможность создания нового командования в Японии на фоне развития китайских военных программ, а также ядерной и ракетной... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:54
2023-09-25T14:54
2023-09-25T14:54
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Космические силы США рассматривают возможность создания нового командования в Японии на фоне развития китайских военных программ, а также ядерной и ракетной программ КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление командующего американскими космическими силами Брэдли Чанса Зальцмана. "Мы в настоящее время находимся на этапе планирования с тем, чтобы определить, чем именно будет заниматься это командование", - приводит его слова агентство. Ранее в понедельник Зальцман встретился с министром обороны Японии Минору Кихарой, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие двух стран в космической сфере. Японский министр отметил, что "на фоне осложнения ситуации с безопасностью партнерство с космическими силами США приобретет все большее значение" по мере того, как Япония будет укреплять свои возможности в этой области. В свою очередь Зальцман также отметил высокое значение сотрудничества стран в космической сфере для дальнейшего усиления японо-американского альянса.
https://ria.ru/20230819/rakety-1890953006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша
Космические силы США могут создать новое командование в Японии
Космические силы США рассматривают возможность создания командования в Японии
ТОКИО, 25 сен – РИА Новости.
Космические силы США рассматривают возможность создания нового командования в Японии на фоне развития китайских военных программ, а также ядерной и ракетной программ КНДР, сообщило агентство Киодо
со ссылкой на заявление командующего американскими космическими силами Брэдли Чанса Зальцмана.
"Мы в настоящее время находимся на этапе планирования с тем, чтобы определить, чем именно будет заниматься это командование", - приводит его слова агентство.
Ранее в понедельник Зальцман встретился с министром обороны Японии Минору Кихарой, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие двух стран в космической сфере. Японский министр отметил, что "на фоне осложнения ситуации с безопасностью партнерство с космическими силами США приобретет все большее значение" по мере того, как Япония будет укреплять свои возможности в этой области. В свою очередь Зальцман также отметил высокое значение сотрудничества стран в космической сфере для дальнейшего усиления японо-американского альянса.
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