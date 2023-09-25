https://ria.ru/20230925/yaponiya-1898510810.html

Космические силы США могут создать новое командование в Японии

Космические силы США могут создать новое командование в Японии - РИА Новости, 25.09.2023

Космические силы США могут создать новое командование в Японии

Космические силы США рассматривают возможность создания нового командования в Японии на фоне развития китайских военных программ, а также ядерной и ракетной... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:54

2023-09-25T14:54

2023-09-25T14:54

в мире

япония

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg

ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Космические силы США рассматривают возможность создания нового командования в Японии на фоне развития китайских военных программ, а также ядерной и ракетной программ КНДР, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление командующего американскими космическими силами Брэдли Чанса Зальцмана. "Мы в настоящее время находимся на этапе планирования с тем, чтобы определить, чем именно будет заниматься это командование", - приводит его слова агентство. Ранее в понедельник Зальцман встретился с министром обороны Японии Минору Кихарой, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие двух стран в космической сфере. Японский министр отметил, что "на фоне осложнения ситуации с безопасностью партнерство с космическими силами США приобретет все большее значение" по мере того, как Япония будет укреплять свои возможности в этой области. В свою очередь Зальцман также отметил высокое значение сотрудничества стран в космической сфере для дальнейшего усиления японо-американского альянса.

https://ria.ru/20230819/rakety-1890953006.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша