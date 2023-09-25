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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 25.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T21:18

2023-09-25T21:18

2023-09-25T21:18

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николаев (украина)

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николаевская область

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина". "В Николаеве прозвучал взрыв", - говорится в сообщении. В Николаевской области в 21.10 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html

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в мире, николаев (украина), вооруженные силы рф, николаевская область, рбк (медиагруппа)