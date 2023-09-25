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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 25.09.2023
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21:18 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/vzryv-1898595245.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 25.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Николаеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:18
2023-09-25T21:18
в мире
николаев (украина)
вооруженные силы рф
николаевская область
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина". "В Николаеве прозвучал взрыв", - говорится в сообщении. В Николаевской области в 21.10 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html
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николаев (украина)
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в мире, николаев (украина), вооруженные силы рф, николаевская область, рбк (медиагруппа)
В мире, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Николаевская область, РБК (медиагруппа)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги

РБК-Украина: в Николаеве прозвучал взрыв

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина".
«
"В Николаеве прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
24 сентября, 21:36
В Николаевской области в 21.10 (совпадает с мск) была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФНиколаевская областьРБК (медиагруппа)
 
 
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