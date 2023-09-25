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Великобритания выделила Украине средства на компенсацию пенсионных выплат - РИА Новости, 25.09.2023
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14:56 25.09.2023 (обновлено: 15:00 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/vyplaty-1898511059.html
Великобритания выделила Украине средства на компенсацию пенсионных выплат
Великобритания выделила Украине средства на компенсацию пенсионных выплат - РИА Новости, 25.09.2023
Великобритания выделила Украине средства на компенсацию пенсионных выплат
Украина получила 100 миллионов долларов от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства направят на компенсацию пенсионных выплат, сообщает в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:56
2023-09-25T15:00
украина
сергей марченко
верховная рада украины
великобритания
всемирный банк
сша
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украина получила 100 миллионов долларов от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства направят на компенсацию пенсионных выплат, сообщает в понедельник министерство финансов страны. В минувший четверг министр финансов Сергей Марченко сообщал, что Украина получила 1,25 миллиарда долларов от США, средства направят на возмещение расходов государственного бюджета. "Сегодня, 25 сентября, Украина получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В министерстве добавили, что общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 миллиарда долларов. Как сообщала 30 июля председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.
https://ria.ru/20230922/finpomosch-1898119154.html
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украина, сергей марченко, верховная рада украины, великобритания, всемирный банк, сша
Украина, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины, Великобритания, Всемирный банк, США
Великобритания выделила Украине средства на компенсацию пенсионных выплат

Великобритания выделила Украине сто миллионов долларов на пенсионные выплаты

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украина получила 100 миллионов долларов от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства направят на компенсацию пенсионных выплат, сообщает в понедельник министерство финансов страны.
В минувший четверг министр финансов Сергей Марченко сообщал, что Украина получила 1,25 миллиарда долларов от США, средства направят на возмещение расходов государственного бюджета.
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"Сегодня, 25 сентября, Украина получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В министерстве добавили, что общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 миллиарда долларов.
Как сообщала 30 июля председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.
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