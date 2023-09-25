https://ria.ru/20230925/vyplaty-1898465364.html

Свыше 32 тысяч пострадавших от наводнения приморцев получили выплаты

Свыше 32 тысяч пострадавших от наводнения приморцев получили выплаты - РИА Новости, 26.09.2023

Свыше 32 тысяч пострадавших от наводнения приморцев получили выплаты

Свыше 32 тысяч жителей Приморья, пострадавших от наводнения из-за ливней в августе, получили выплаты от властей, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-25T12:19

2023-09-25T12:19

2023-09-26T04:33

уссурийск

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Свыше 32 тысяч жителей Приморья, пострадавших от наводнения из-за ливней в августе, получили выплаты от властей, сообщает региональное правительство. "Более 32 тысяч жителей края, пострадавших от наводнения в Приморье, получили единовременную финансовую помощь", - говорится в сообщении по итогам совещания, которое прошло в понедельник под руководством губернатора Олега Кожемяко. Первый заместитель министра труда и социальной политики региона Антон Нечухаев на совещании рассказал, что сегодня выплаты получили 94% обратившихся приморцев, пострадавших от наводнения. Всего таким гражданам выделено 1,263 миллиарда рублей единовременной финансовой помощи. Специалисты продолжают работать с еще 2 120 заявлениями. По данным властей, большая часть этих заявок - из Хасанского муниципального округа. Приморцы подают заявления на выплаты по капитальному ремонту. Жители Уссурийска, потерявшие жилье, получат новые квартиры или свидетельство на выплаты. Кожемяко на совещании поручил обеспечить потерявших имущество при паводках стройматериалами, овощами, картофелем, мебелью по приемлемым ценам, а также ускорить выплаты. В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах прошел сбор гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230923/nagrada-1898204952.html

https://ria.ru/20230915/vef-1896477556.html

уссурийск

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уссурийск, олег кожемяко, приморский край