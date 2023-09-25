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Песков рассказал о выборах в новых регионах России - РИА Новости, 25.09.2023
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12:54 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/vybory-1898472691.html
Песков рассказал о выборах в новых регионах России
Песков рассказал о выборах в новых регионах России - РИА Новости, 25.09.2023
Песков рассказал о выборах в новых регионах России
Выборы в новых регионах РФ прошли в абсолютно правовом поле, страна будет помогать им в скорой интеграции и в преодолении бед, связанных с киевским режимом,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:54
2023-09-25T12:54
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах РФ прошли в абсолютно правовом поле, страна будет помогать им в скорой интеграции и в преодолении бед, связанных с киевским режимом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прошли выборы в абсолютном правовом поле в соответствии с нашими законами. Они состоялись. Регионы получили своих руководителей. Мы желаем им успехов, и, безусловно, вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам и в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима. Эта работа будет продолжаться на постоянной основе", - заявил Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать выборы, состоявшиеся в новых регионах. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230924/putin-1898270586.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков рассказал о выборах в новых регионах России

Песков: выборы в новых регионах России прошли в абсолютно правовом поле

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах РФ прошли в абсолютно правовом поле, страна будет помогать им в скорой интеграции и в преодолении бед, связанных с киевским режимом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Прошли выборы в абсолютном правовом поле в соответствии с нашими законами. Они состоялись. Регионы получили своих руководителей. Мы желаем им успехов, и, безусловно, вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам и в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима. Эта работа будет продолжаться на постоянной основе", - заявил Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать выборы, состоявшиеся в новых регионах.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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