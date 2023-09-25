https://ria.ru/20230925/vybory-1898472691.html

Песков рассказал о выборах в новых регионах России

Песков рассказал о выборах в новых регионах России - РИА Новости, 25.09.2023

Песков рассказал о выборах в новых регионах России

Выборы в новых регионах РФ прошли в абсолютно правовом поле, страна будет помогать им в скорой интеграции и в преодолении бед, связанных с киевским режимом,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:54

2023-09-25T12:54

2023-09-25T12:54

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах РФ прошли в абсолютно правовом поле, страна будет помогать им в скорой интеграции и в преодолении бед, связанных с киевским режимом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прошли выборы в абсолютном правовом поле в соответствии с нашими законами. Они состоялись. Регионы получили своих руководителей. Мы желаем им успехов, и, безусловно, вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам и в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима. Эта работа будет продолжаться на постоянной основе", - заявил Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать выборы, состоявшиеся в новых регионах. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230924/putin-1898270586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, госдума рф