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ВТБ Мои Инвестиции показали предпочтения инвесторов в летние месяцы
ВТБ Мои Инвестиции показали предпочтения инвесторов в летние месяцы - РИА Новости, 25.09.2023
ВТБ Мои Инвестиции показали предпочтения инвесторов в летние месяцы
Акции компаний банковской и нефтегазовой отраслей пользовались наибольшей популярностью среди клиентов брокера ВТБ Мои Инвестиции в три летних месяца, при этом... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:46
2023-09-25T14:46
2023-09-25T14:46
россия
втб
инвестиции
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Акции компаний банковской и нефтегазовой отраслей пользовались наибольшей популярностью среди клиентов брокера ВТБ Мои Инвестиции в три летних месяца, при этом общий объем торгов клиентов ВТБ на фондовом рынке превысил весенние показатели более, чем на 40%, сообщает брокер ВТБ. Согласно аналитическим данным приложения ВТБ Мои Инвестиции, самыми популярными акциями в портфелях клиентов брокера в летний период стали бумаги Газпрома (51,5%), Сбербанка (44,3%), Роснефти (32,8%), Лукойла (32,4%) и ВТБ (31,4%). "В большей степени инвесторы совершали сделки с акциями банков (30,6%) и нефтегазовых компаний (24,1%). С весны обороты бумаг компаний из этих отраслей выросли примерно на 8% и 14%, соответственно. Возросший интерес инвесторов к нефтегазовой отрасли связан с ростом мировых цен на нефть и выраженным сокращением дисконта в цене российских сортов нефти. Инвесторы играют на опережение, предвосхищая публикацию сильной отчетности и объявление щедрых дивидендов. На третьем месте по популярности летом – отрасль черной металлургии (6,9%)", - указывается в сообщении. Акции и облигации с весны этого года составляли примерно одинаковую долю в составе портфелей клиентов брокера (41,9% и 41,7%, соответственно). Деньги/валюта заняли в среднем чуть более 14%, паевые фонды – 2,3%. "Приложение ВТБ Мои Инвестиции показало, что объем торгов наших клиентов летом более, чем на 40% превысил весенние показатели. А по сравнению с концом прошлого года торговая активность выросла на 85% по всем инструментам: акциям, облигациям, валютным и внебиржевым сделкам. Этому способствовал стремительный рост российского рынка, а также условия, которые предлагает брокер ВТБ. В условиях, когда частный инвестор — главная движущая сила на рынке, анализ поведенческих тенденций может стать ценным инструментом для принятия инвестиционных решений", – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
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РИА Новости
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россия, втб, инвестиции
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Акции компаний банковской и нефтегазовой отраслей пользовались наибольшей популярностью среди клиентов брокера ВТБ Мои Инвестиции в три летних месяца, при этом общий объем торгов клиентов ВТБ на фондовом рынке превысил весенние показатели более, чем на 40%, сообщает брокер ВТБ.
Согласно аналитическим данным приложения ВТБ Мои Инвестиции, самыми популярными акциями в портфелях клиентов брокера в летний период стали бумаги Газпрома (51,5%), Сбербанка (44,3%), Роснефти (32,8%), Лукойла (32,4%) и ВТБ
(31,4%).
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"В большей степени инвесторы совершали сделки с акциями банков (30,6%) и нефтегазовых компаний (24,1%). С весны обороты бумаг компаний из этих отраслей выросли примерно на 8% и 14%, соответственно. Возросший интерес инвесторов к нефтегазовой отрасли связан с ростом мировых цен на нефть и выраженным сокращением дисконта в цене российских сортов нефти. Инвесторы играют на опережение, предвосхищая публикацию сильной отчетности и объявление щедрых дивидендов. На третьем месте по популярности летом – отрасль черной металлургии (6,9%)", - указывается в сообщении.
Акции и облигации с весны этого года составляли примерно одинаковую долю в составе портфелей клиентов брокера (41,9% и 41,7%, соответственно). Деньги/валюта заняли в среднем чуть более 14%, паевые фонды – 2,3%.
«
"Приложение ВТБ Мои Инвестиции показало, что объем торгов наших клиентов летом более, чем на 40% превысил весенние показатели. А по сравнению с концом прошлого года торговая активность выросла на 85% по всем инструментам: акциям, облигациям, валютным и внебиржевым сделкам. Этому способствовал стремительный рост российского рынка, а также условия, которые предлагает брокер ВТБ. В условиях, когда частный инвестор — главная движущая сила на рынке, анализ поведенческих тенденций может стать ценным инструментом для принятия инвестиционных решений", – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.