Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев
Пушилин: новые поставки техники Киеву прогнозируемы, но не переломят ход боев
© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Очередными поставками вооружений Киеву Запад повышает градус конфликта, но переломить ход СВО это не сможет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Для нас это не удивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса - я говорю не только о вооруженных формирования Украины, я говорю и о западном кураторстве. Мы видим, что пока каких-то предпосылок того, чтобы снижалось как-то количество поставок вооружения, этого нет. Поэтому для нас это прогнозируемо, к сожалению", - сказал Пушилин.
"Сказать, что это никак не повлияет на безопасность военнослужащих и гражданского населения, о чем больше всего у нас переживаний, конечно же, было бы неправильно. Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет. Поэтому противник пока повышает градус, мы должны реализовывать те контрмеры, которые у нас прописаны и которые разработаны командованием Вооруженных сир РФ", - подчеркнул руководитель региона.
Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине оружия на 325 миллионов долларов.