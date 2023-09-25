https://ria.ru/20230925/vsu-1898441970.html

Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев

Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев - РИА Новости, 25.09.2023

Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев

Очередными поставками вооружений Киеву Запад повышает градус конфликта, но переломить ход СВО это не сможет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:00

2023-09-25T11:00

2023-09-25T11:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Очередными поставками вооружений Киеву Запад повышает градус конфликта, но переломить ход СВО это не сможет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Для нас это не удивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса - я говорю не только о вооруженных формирования Украины, я говорю и о западном кураторстве. Мы видим, что пока каких-то предпосылок того, чтобы снижалось как-то количество поставок вооружения, этого нет. Поэтому для нас это прогнозируемо, к сожалению", - сказал Пушилин."Сказать, что это никак не повлияет на безопасность военнослужащих и гражданского населения, о чем больше всего у нас переживаний, конечно же, было бы неправильно. Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет. Поэтому противник пока повышает градус, мы должны реализовывать те контрмеры, которые у нас прописаны и которые разработаны командованием Вооруженных сир РФ", - подчеркнул руководитель региона.Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине оружия на 325 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр