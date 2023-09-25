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Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 25.09.2023 (обновлено: 11:20 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/vsu-1898441970.html
Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев
Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев - РИА Новости, 25.09.2023
Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев
Очередными поставками вооружений Киеву Запад повышает градус конфликта, но переломить ход СВО это не сможет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:00
2023-09-25T11:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Очередными поставками вооружений Киеву Запад повышает градус конфликта, но переломить ход СВО это не сможет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Для нас это не удивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса - я говорю не только о вооруженных формирования Украины, я говорю и о западном кураторстве. Мы видим, что пока каких-то предпосылок того, чтобы снижалось как-то количество поставок вооружения, этого нет. Поэтому для нас это прогнозируемо, к сожалению", - сказал Пушилин."Сказать, что это никак не повлияет на безопасность военнослужащих и гражданского населения, о чем больше всего у нас переживаний, конечно же, было бы неправильно. Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет. Поэтому противник пока повышает градус, мы должны реализовывать те контрмеры, которые у нас прописаны и которые разработаны командованием Вооруженных сир РФ", - подчеркнул руководитель региона.Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине оружия на 325 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
россия
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не переломят ход боев

Пушилин: новые поставки техники Киеву прогнозируемы, но не переломят ход боев

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области
 Украинские солдаты ремонтируют танк Леопард-2 на позиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Очередными поставками вооружений Киеву Запад повышает градус конфликта, но переломить ход СВО это не сможет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Для нас это не удивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса - я говорю не только о вооруженных формирования Украины, я говорю и о западном кураторстве. Мы видим, что пока каких-то предпосылок того, чтобы снижалось как-то количество поставок вооружения, этого нет. Поэтому для нас это прогнозируемо, к сожалению", - сказал Пушилин.
"Сказать, что это никак не повлияет на безопасность военнослужащих и гражданского населения, о чем больше всего у нас переживаний, конечно же, было бы неправильно. Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет. Поэтому противник пока повышает градус, мы должны реализовывать те контрмеры, которые у нас прописаны и которые разработаны командованием Вооруженных сир РФ", - подчеркнул руководитель региона.
Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине оружия на 325 миллионов долларов.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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