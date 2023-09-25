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Алексей Дюмин встретился с выпускниками Центра беспилотных систем

Алексей Дюмин встретился с выпускниками Центра беспилотных систем - РИА Новости, 25.09.2023

Алексей Дюмин встретился с выпускниками Центра беспилотных систем

Более 300 операторов БПЛА для нужд Минобороны и других ведомств подготовил с 2022 года Центр беспилотных систем в Тульской области; в понедельник с 10-й... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:37

2023-09-25T20:37

2023-09-25T20:37

тульская область

тульская область

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ТУЛА, 25 сен — РИА Новости. Более 300 операторов БПЛА для нужд Минобороны и других ведомств подготовил с 2022 года Центр беспилотных систем в Тульской области; в понедельник с 10-й юбилейной группой выпускников встретился губернатор региона Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба облправительства. "В Центре беспилотных систем вы приобрели необходимые навыки ведения боя в современных условиях. Это позволяет сохранить жизни наших бойцов, нанести максимальный урон противнику, выводя его технику из строя и уничтожая живую силу врага. Спасибо, что находитесь в строю защитников нашего Отечества. Мы делаем все для обеспечения ваших потребностей и запросов. Наша задача – победить, и мы в этом не сомневаемся", - сказал Дюмин. Это первый в регионе Центр по выпуску инструкторов БПЛА, который выдает дипломы государственного образца. Он подготавливает учеников в условиях, максимально приближенных к боевым, а его преподаватели обладают высоким уровнем подготовки. Центр также обучил инструкторов технологического колледжа и суворовского училища. Это позволило колледжу с 1 сентября приступить к подготовке операторов БПЛА, которые смогут применять полученные знания в картографии, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. По этой программе сейчас учатся 30 тульских студентов. Власти Тульской области ведут работу с тем, чтобы заинтересовать молодежь работой в сфере БПЛА. В 2024 году запланировано оснастить необходимой инфраструктурой для изучения БПЛА 37 школ и 4 колледжа региона. Кроме того, интерес к БПЛА повышается благодаря спортивным мероприятиям. В 2023 году впервые в Туле прошел чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту. Новый импульс к развитию отрасль получит благодаря созданию научно-производственного центра (НПЦ) в сфере беспилотных авиационных систем. Он объединит вокруг себя разработчиков в этой отрасли, а его инфраструктура позволит оперативно проводить испытания разработанных резидентами изделий, дорабатывать их и внедрять в производство, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, тула, россия, бпла