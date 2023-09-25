Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/vooruzhenie-1898606258.html
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ
Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с иностранным оружием и боеприпасами в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T23:25
2023-09-25T23:25
в мире
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871601334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2db53dfac64b41d38502fd856055ba8.jpg
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с иностранным оружием и боеприпасами в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Росгвардейцы при проведении разведывательно-поискового мероприятия обнаружили в домовладении одного из населенных пунктов ЛНР, где ранее проживал военнослужащий ВСУ, оружие, форму и большое количество боеприпасов", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, сотрудники ведомства обнаружили ручные противотанковые гранатометы (РПГ) иностранного производства, патроны к стрелковому оружию, гранаты, мины и электродетонаторы, а также форму ВСУ, флаг подразделения "Айдар" (запрещенная в РФ организация) и снаряжение. "В ходе специального мероприятия росгвардейцы обнаружили РПГ иностранного производства RPG-75 m, патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, восемь тротиловых шашек, электродетонаторы, мину КПТМ-3", - уточнили в Росгвардии.
https://ria.ru/20230803/tayniki-1887899530.html
https://ria.ru/20230822/mariupol-1891543698.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871601334_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd29ff81992ddaa3e0c310cfe04e6c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, россия
В мире, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Россия
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ

В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с иностранным вооружением и снаряжением ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль войск Росгвардии
Автомобиль войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автомобиль войск Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с иностранным оружием и боеприпасами в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
«
"Росгвардейцы при проведении разведывательно-поискового мероприятия обнаружили в домовладении одного из населенных пунктов ЛНР, где ранее проживал военнослужащий ВСУ, оружие, форму и большое количество боеприпасов", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами
3 августа, 08:08
По данным ведомства, сотрудники ведомства обнаружили ручные противотанковые гранатометы (РПГ) иностранного производства, патроны к стрелковому оружию, гранаты, мины и электродетонаторы, а также форму ВСУ, флаг подразделения "Айдар" (запрещенная в РФ организация) и снаряжение.
«
"В ходе специального мероприятия росгвардейцы обнаружили РПГ иностранного производства RPG-75 m, патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, восемь тротиловых шашек, электродетонаторы, мину КПТМ-3", - уточнили в Росгвардии.
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с оружием
22 августа, 16:18
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала