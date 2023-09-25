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В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ
Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с иностранным оружием и боеприпасами в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T23:25
2023-09-25T23:25
2023-09-25T23:25
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луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с иностранным оружием и боеприпасами в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Росгвардейцы при проведении разведывательно-поискового мероприятия обнаружили в домовладении одного из населенных пунктов ЛНР, где ранее проживал военнослужащий ВСУ, оружие, форму и большое количество боеприпасов", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, сотрудники ведомства обнаружили ручные противотанковые гранатометы (РПГ) иностранного производства, патроны к стрелковому оружию, гранаты, мины и электродетонаторы, а также форму ВСУ, флаг подразделения "Айдар" (запрещенная в РФ организация) и снаряжение. "В ходе специального мероприятия росгвардейцы обнаружили РПГ иностранного производства RPG-75 m, патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, восемь тротиловых шашек, электродетонаторы, мину КПТМ-3", - уточнили в Росгвардии.
https://ria.ru/20230803/tayniki-1887899530.html
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в мире, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, россия
В мире, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Россия
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ
В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с иностранным вооружением и снаряжением ВСУ