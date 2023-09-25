https://ria.ru/20230925/vooruzhenie-1898606258.html

В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ

В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023

В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с вооружением и снаряжением ВСУ

Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с иностранным оружием и боеприпасами в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T23:25

2023-09-25T23:25

2023-09-25T23:25

в мире

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с иностранным оружием и боеприпасами в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Росгвардейцы при проведении разведывательно-поискового мероприятия обнаружили в домовладении одного из населенных пунктов ЛНР, где ранее проживал военнослужащий ВСУ, оружие, форму и большое количество боеприпасов", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, сотрудники ведомства обнаружили ручные противотанковые гранатометы (РПГ) иностранного производства, патроны к стрелковому оружию, гранаты, мины и электродетонаторы, а также форму ВСУ, флаг подразделения "Айдар" (запрещенная в РФ организация) и снаряжение. "В ходе специального мероприятия росгвардейцы обнаружили РПГ иностранного производства RPG-75 m, патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, восемь тротиловых шашек, электродетонаторы, мину КПТМ-3", - уточнили в Росгвардии.

https://ria.ru/20230803/tayniki-1887899530.html

https://ria.ru/20230822/mariupol-1891543698.html

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в мире, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, россия