https://ria.ru/20230925/vnukovo-1898396162.html
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений - РИА Новости, 25.09.2023
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничения работы в ночь с воскресенья на понедельник, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T01:18
2023-09-25T01:18
2023-09-25T01:18
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничения работы в ночь с воскресенья на понедельник, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "0.30 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в аэропорту. Ранее пресс-служба Внуково сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в воскресенье с 22.26, аэропорт принимал и отправлял воздушные судна с другим курсом с 22.33 по согласованию с районным центром организации воздушного движения (РЦ ОрВД).
https://ria.ru/20230909/daydzhest-1895090880.html
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внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временного ограничения работы
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничения работы в ночь с воскресенья на понедельник, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"0.30 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в аэропорту.
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Ранее пресс-служба Внуково сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в воскресенье с 22.26, аэропорт принимал и отправлял воздушные судна с другим курсом с 22.33 по согласованию с районным центром организации воздушного движения (РЦ ОрВД).