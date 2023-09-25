https://ria.ru/20230925/vnukovo-1898396162.html

Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений

Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений - РИА Новости, 25.09.2023

Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничения работы в ночь с воскресенья на понедельник, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:18

2023-09-25T01:18

2023-09-25T01:18

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничения работы в ночь с воскресенья на понедельник, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "0.30 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в аэропорту. Ранее пресс-служба Внуково сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в воскресенье с 22.26, аэропорт принимал и отправлял воздушные судна с другим курсом с 22.33 по согласованию с районным центром организации воздушного движения (РЦ ОрВД).

https://ria.ru/20230909/daydzhest-1895090880.html

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внуково (аэропорт)