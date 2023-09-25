Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/vnukovo-1898396162.html
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений - РИА Новости, 25.09.2023
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничения работы в ночь с воскресенья на понедельник, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T01:18
2023-09-25T01:18
внуково (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничения работы в ночь с воскресенья на понедельник, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "0.30 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в аэропорту. Ранее пресс-служба Внуково сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в воскресенье с 22.26, аэропорт принимал и отправлял воздушные судна с другим курсом с 22.33 по согласованию с районным центром организации воздушного движения (РЦ ОрВД).
https://ria.ru/20230909/daydzhest-1895090880.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_9dbc97598d10c989f4e5c6c910fe5906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
внуково (аэропорт)
Внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временного ограничения работы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничения работы в ночь с воскресенья на понедельник, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"0.30 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в аэропорту.
Девушка фотографируется на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково
9 сентября, 05:31
Ранее пресс-служба Внуково сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в воскресенье с 22.26, аэропорт принимал и отправлял воздушные судна с другим курсом с 22.33 по согласованию с районным центром организации воздушного движения (РЦ ОрВД).
 
Внуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала