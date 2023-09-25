https://ria.ru/20230925/vkontakte-1898440150.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой транспорт считают самым безопасным

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой транспорт считают самым безопасным - РИА Новости, 25.09.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой транспорт считают самым безопасным

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:58

2023-09-25T10:58

2023-09-25T10:58

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какой транспорт для них самый безопасный. Варианты ответа были: самолет, поезд, автомобиль, мотоцикл, водный транспорт или никакой из предложенных вариантов. Большинство подписчиков считают самым безопасным передвижение на поезде. Так проголосовал 41%. На втором месте по безопасности для опрошенных подписчиков оказался самолет. За этот вариант проголосовало 32% пользователей. Почти 16% выбрали вариант, что никакой вид транспорта из этих для них небезопасен. За автомобиль отдали голоса 6% пользователей. За водный транспорт 4%. За мотоцикл отдал голоса 1% пользователей. В комментариях подписчики отмечали, что иногда бояться летать на самолете, но все равно выбирают этот вид транспорта для передвижений. Некоторые предлагали передвигаться на самокате или вообще пешком.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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