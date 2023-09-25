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Пользователи ВКонтакте рассказали, какой транспорт считают самым безопасным
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой транспорт считают самым безопасным - РИА Новости, 25.09.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой транспорт считают самым безопасным
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:58
2023-09-25T10:58
2023-09-25T10:58
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какой транспорт для них самый безопасный. Варианты ответа были: самолет, поезд, автомобиль, мотоцикл, водный транспорт или никакой из предложенных вариантов. Большинство подписчиков считают самым безопасным передвижение на поезде. Так проголосовал 41%. На втором месте по безопасности для опрошенных подписчиков оказался самолет. За этот вариант проголосовало 32% пользователей. Почти 16% выбрали вариант, что никакой вид транспорта из этих для них небезопасен. За автомобиль отдали голоса 6% пользователей. За водный транспорт 4%. За мотоцикл отдал голоса 1% пользователей. В комментариях подписчики отмечали, что иногда бояться летать на самолете, но все равно выбирают этот вид транспорта для передвижений. Некоторые предлагали передвигаться на самокате или вообще пешком.
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какой транспорт для них самый безопасный. Варианты ответа были: самолет, поезд, автомобиль, мотоцикл, водный транспорт или никакой из предложенных вариантов.
Большинство подписчиков считают самым безопасным передвижение на поезде. Так проголосовал 41%. На втором месте по безопасности для опрошенных подписчиков оказался самолет. За этот вариант проголосовало 32% пользователей. Почти 16% выбрали вариант, что никакой вид транспорта из этих для них небезопасен. За автомобиль отдали голоса 6% пользователей. За водный транспорт 4%. За мотоцикл отдал голоса 1% пользователей.
В комментариях подписчики отмечали, что иногда бояться летать на самолете, но все равно выбирают этот вид транспорта для передвижений. Некоторые предлагали передвигаться на самокате или вообще пешком.