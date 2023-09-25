https://ria.ru/20230925/ukraina-1898494115.html

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, поразили скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ)... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:14

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, поразили скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ) у Серебрянского лесничества, уничтожили до 55 военных ВСУ и семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Серебрянского лесничества."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - добавили а ведомстве.

https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность