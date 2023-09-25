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На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 25.09.2023 (обновлено: 14:14 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898494115.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, поразили скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ)... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:02
2023-09-25T14:14
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, поразили скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ) у Серебрянского лесничества, уничтожили до 55 военных ВСУ и семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Серебрянского лесничества."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - добавили а ведомстве.
https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отражены две атаки, уничтожены до 55 бойцов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, поразили скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ) у Серебрянского лесничества, уничтожили до 55 военных ВСУ и семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Серебрянского лесничества.
"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - добавили а ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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