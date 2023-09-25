https://ria.ru/20230925/ukraina-1898494115.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, поразили скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ)... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:02
2023-09-25T14:02
2023-09-25T14:14
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, поразили скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ) у Серебрянского лесничества, уничтожили до 55 военных ВСУ и семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Серебрянского лесничества."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - добавили а ведомстве.
https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_eaf256008f57e94799cae21d844729ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отражены две атаки, уничтожены до 55 бойцов ВСУ
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, поразили скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ) у Серебрянского лесничества, уничтожили до 55 военных ВСУ и семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ
южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Серебрянского лесничества.
"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - добавили а ведомстве.
"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине