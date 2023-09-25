https://ria.ru/20230925/tuman-1898591342.html

В Москве во вторник ожидается ухудшение погодных условий

В Москве во вторник ожидается ухудшение погодных условий - РИА Новости, 25.09.2023

В Москве во вторник ожидается ухудшение погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий во вторник утром, местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:38

2023-09-25T20:38

2023-09-25T20:38

общество

москва

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий во вторник утром, местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 26 сентября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. Также в сообщении попросили автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html

москва

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общество, москва