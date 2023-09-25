https://ria.ru/20230925/tselostnost-1898536484.html

Россия вправе защищать свою территорию, заявили в Зимбабве

Россия вправе защищать свою территорию, заявили в Зимбабве - РИА Новости, 25.09.2023

Россия вправе защищать свою территорию, заявили в Зимбабве

Россия имеет право защищать свою территориальную целостность и гарантировать, что ее суверенитет не будет подвергаться угрозам, заявил РИА Новости директор по... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:20

2023-09-25T16:20

2023-09-25T16:20

в мире

россия

владимир путин

нато

украина

зимбабве

здоровье - общество

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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Россия имеет право защищать свою территориальную целостность и гарантировать, что ее суверенитет не будет подвергаться угрозам, заявил РИА Новости директор по информации и связям с общественностью правящей партии Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) Фараи Марапира, комментируя события на Украине. По его словам, страны Запада должны были прикладывать усилия по мирному разрешению проблемы на Украине, а не стремиться к затяжному конфликту. "Мы считаем, что Россия имеет право защищать свою территориальную целостность, она имеет право гарантировать, что ее суверенитет не будет подвергаться какой-либо угрозе со стороны врагов", - сказал Фараи Марапира. Он также добавил, что продолжение конфликта "не служит ни украинцам, ни русским". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230925/pashinyan-1898520445.html

https://ria.ru/20230925/proschet-1898511488.html

россия

украина

зимбабве

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в мире, россия, владимир путин, нато, украина, зимбабве, здоровье - общество