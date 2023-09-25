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Число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14 - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/tokmak-1898575661.html
Число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14
Число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14 - РИА Новости, 25.09.2023
Число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14
Количество пострадавших в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области в минувшее воскресенье возросло до 14, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:52
2023-09-25T18:52
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская область
токмак
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области в минувшее воскресенье возросло до 14, сообщил журналистам следователь Следственного комитета РФ. Ранее власти региона сообщили, что украинские боевики нанесли удар, предположительно, из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области. В результате обстрела один человек погиб 11 получили ранения. "В ходе обстрела города Токмак Запорожской области пострадали мирные жители в количестве 14 человек из них трое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения ",- сказал журналистам следователь СК РФ .
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898223164.html
запорожская область
токмак
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следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, токмак, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область, Токмак, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14

СК: число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14

© Мария МарикянТокмак, Запорожская область
Токмак, Запорожская область
© Мария Марикян
Токмак, Запорожская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области в минувшее воскресенье возросло до 14, сообщил журналистам следователь Следственного комитета РФ.
Ранее власти региона сообщили, что украинские боевики нанесли удар, предположительно, из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области. В результате обстрела один человек погиб 11 получили ранения.
"В ходе обстрела города Токмак Запорожской области пострадали мирные жители в количестве 14 человек из них трое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения ",- сказал журналистам следователь СК РФ .
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2023
Вчера, 16:04
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская областьТокмакВооруженные силы Украины
 
 
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