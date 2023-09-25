https://ria.ru/20230925/tokmak-1898575661.html

Число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14

Число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14 - РИА Новости, 25.09.2023

Число пострадавших при украинском обстреле Токмака возросло до 14

Количество пострадавших в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области в минувшее воскресенье возросло до 14, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:52

2023-09-25T18:52

2023-09-25T18:52

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

запорожская область

токмак

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области в минувшее воскресенье возросло до 14, сообщил журналистам следователь Следственного комитета РФ. Ранее власти региона сообщили, что украинские боевики нанесли удар, предположительно, из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области. В результате обстрела один человек погиб 11 получили ранения. "В ходе обстрела города Токмак Запорожской области пострадали мирные жители в количестве 14 человек из них трое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения ",- сказал журналистам следователь СК РФ .

https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898223164.html

запорожская область

токмак

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следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, токмак, вооруженные силы украины