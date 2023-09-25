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Темрезов: искажение правды о репрессиях целых народов недопустимо - РИА Новости, 25.09.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
12:43 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/temrezov-1898470364.html
Темрезов: искажение правды о репрессиях целых народов недопустимо
Темрезов: искажение правды о репрессиях целых народов недопустимо - РИА Новости, 25.09.2023
Темрезов: искажение правды о репрессиях целых народов недопустимо
Недопустимо искажение исторической правды о репрессиях, которым подверглись представители целых народов, в одной из глав нового учебника истории России для... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:43
2023-09-25T12:43
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 25 сен - РИА Новости. Недопустимо искажение исторической правды о репрессиях, которым подверглись представители целых народов, в одной из глав нового учебника истории России для 10-11 классов, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Темрезов отметил, рабочая группа в составе глав субъектов, чьи народы были репрессированы, и руководства министерства просвещения России занимались этой темой больше недели. Позиция рабочей группы была доведена до автора учебника. Он согласился с доводами и сообщил, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий. Он также разъяснил, что все предложения по внесению изменений в указанную главу учебника будут согласованы с рабочей группой. "Многонациональный народ нашей страны, в том числе и представители репрессированных народов, во все времена истории вставал единой стеной, чтобы защищать Родину. В годы Великой Отечественной войны представители репрессированного карачаевского народа наряду с другими народами республики и всей страны, мужественно защищали родное Отечество. Сейчас наши военнослужащие тоже выполняют одну общую задачу в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении Темрезова. Он выразил уверенность, что дети будут учиться на точных формулировках и получать объективные знания о героическом прошлом многонационального народа России.
https://ria.ru/20230922/oteli-1898004649.html
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов

Темрезов: искажение правды о репрессиях целых народов недопустимо

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
 Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 25 сен - РИА Новости. Недопустимо искажение исторической правды о репрессиях, которым подверглись представители целых народов, в одной из глав нового учебника истории России для 10-11 классов, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
Темрезов отметил, рабочая группа в составе глав субъектов, чьи народы были репрессированы, и руководства министерства просвещения России занимались этой темой больше недели. Позиция рабочей группы была доведена до автора учебника. Он согласился с доводами и сообщил, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий. Он также разъяснил, что все предложения по внесению изменений в указанную главу учебника будут согласованы с рабочей группой.
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"Многонациональный народ нашей страны, в том числе и представители репрессированных народов, во все времена истории вставал единой стеной, чтобы защищать Родину. В годы Великой Отечественной войны представители репрессированного карачаевского народа наряду с другими народами республики и всей страны, мужественно защищали родное Отечество. Сейчас наши военнослужащие тоже выполняют одну общую задачу в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении Темрезова.
Он выразил уверенность, что дети будут учиться на точных формулировках и получать объективные знания о героическом прошлом многонационального народа России.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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