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Делегация России не видит интереса Запада к толкованию конвенции о геноциде

Делегация России не видит интереса Запада к толкованию конвенции о геноциде - РИА Новости, 25.09.2023

Делегация России не видит интереса Запада к толкованию конвенции о геноциде

Более 30 стран, которые присоединились к иску Украины против РФ от февраля 2022 года по геноциду, не имеют интереса к толкованию конвенции о геноциде, они... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

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ГААГА, 25 сен - РИА Новости. Более 30 стран, которые присоединились к иску Украины против РФ от февраля 2022 года по геноциду, не имеют интереса к толкованию конвенции о геноциде, они руководствуются политической целесообразностью, а также противоречат сами себе, заявила представитель российской делегации в Международном суде ООН, зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая, обратив также внимание, что выступления западных стран по этой теме дословно повторяются. Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. В ходе заседания 20 сентября на суде выступили более 30 западных стран, все они настаивали на наличии у суда ООН юрисдикции на рассмотрение этого дела. "Вмешавшиеся государства показали, что они не имеют подлинного интереса к толкованию конвенции о геноциде, а вместо этого руководствуются чисто политической целесообразностью и действуют в прямом противоречии со своей предыдущей правовой позицией, озвученной в этом суде", - сказала Заболоцкая на заседании в понедельник. Она напомнила, что западные страны, несмотря на нынешние заявления об интересе к интерпретации конвенции о геноциде, никогда ранее не изъявляли желания вмешаться в другие подобные дела, касающиеся этой конвенции. Дипломат также обратила внимание суда на то, что некоторые заявления стран, присоединившихся к иску Украины, повторяют друг друга практически дословно. По словам Заболоцкой, это подозрительное сходство не осталось незамеченным в международном юридическом сообществе: группа юристов-международников недавно опубликовала исследовательский отчет с анализом вмешательства в этот иск третьих сторон и пришла к выводу об "овечьей модели поведения" многих государств, которые единообразно применяют свои аргументы. "Эти заявления третьих сторон представляют собой попытку загипнотизировать суд с помощью повторения позиции Украины столько, сколько можно, или оказать давление на суд представлением ошеломляющей поддержки этой позиции", - резюмировала представитель российской делегации. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.

https://ria.ru/20230918/oon-1897062023.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896993485.html

https://ria.ru/20230918/oon-1897053130.html

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