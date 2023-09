https://ria.ru/20230925/strelba-1898457816.html

На концерте рок-группы Mötley Crüe в США началась стрельба

2023-09-25T12:11

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Солист глэм-метал-группы Mötley Crüe Винс Нил вместе с остальными участниками коллектива стал свидетелем стрельбы, произошедшей на их ярмарочном концерте в Оклахоме (США), сообщает Fox News со ссылкой на соцсети музыканта. "Нам сказали пройти в гримерку. Там стреляли по людям. Спасибо поклонникам за понимание", — написал музыканта в своем аккаунте в X (бывший Twitter. — Прим. ред.).По информации издания, перестрелка началась во время ссоры между двумя группами людей, в ходе которой был ранен один человек. Остальные гости ярмарки разбежались по сторонам в поисках безопасного места. Отмечается, что полицейские взяли под стражу двух подозреваемых, но затем одного из них освободили. Имена нарушителей порядка еще не названы. Несмотря на инцидент, поклонникам Mötley Crüe все же удалось увидеть часть выступления. Винс Нил разместил снимок со сцены на фоне огромного колеса обозрения. Группа получила всемирную известность в 1980-е годы после выхода песен "Looks that Kill" и "Too Young to Fall in Love", которые на 40 лет стали хитами и визитной карточкой рокеров.

Галина Соколова

