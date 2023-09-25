Рейтинг@Mail.ru
На концерте рок-группы Mötley Crüe в США началась стрельба - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:11 25.09.2023 (обновлено: 12:18 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/strelba-1898457816.html
На концерте рок-группы Mötley Crüe в США началась стрельба
На концерте рок-группы Mötley Crüe в США началась стрельба - РИА Новости, 25.09.2023
На концерте рок-группы Mötley Crüe в США началась стрельба
Солист глэм-метал-группы Mötley Crüe Винс Нил вместе с остальными участниками коллектива стал свидетелем стрельбы, произошедшей на их ярмарочном концерте в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:11
2023-09-25T12:18
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
сша
оклахома
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458614_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_0ca6db7c80feff1cc2e8d1da8d7f50e8.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Солист глэм-метал-группы Mötley Crüe Винс Нил вместе с остальными участниками коллектива стал свидетелем стрельбы, произошедшей на их ярмарочном концерте в Оклахоме (США), сообщает Fox News со ссылкой на соцсети музыканта. "Нам сказали пройти в гримерку. Там стреляли по людям. Спасибо поклонникам за понимание", — написал музыканта в своем аккаунте в X (бывший Twitter. — Прим. ред.).По информации издания, перестрелка началась во время ссоры между двумя группами людей, в ходе которой был ранен один человек. Остальные гости ярмарки разбежались по сторонам в поисках безопасного места. Отмечается, что полицейские взяли под стражу двух подозреваемых, но затем одного из них освободили. Имена нарушителей порядка еще не названы. Несмотря на инцидент, поклонникам Mötley Crüe все же удалось увидеть часть выступления. Винс Нил разместил снимок со сцены на фоне огромного колеса обозрения. Группа получила всемирную известность в 1980-е годы после выхода песен "Looks that Kill" и "Too Young to Fall in Love", которые на 40 лет стали хитами и визитной карточкой рокеров.
https://ria.ru/20230922/rammstein-1898048051.html
сша
оклахома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458614_78:0:790:534_1920x0_80_0_0_ed78fcab0543c034db51558ae5d8f0d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша, оклахома
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, США, Оклахома
На концерте рок-группы Mötley Crüe в США началась стрельба

Солист Mötley Crüe спрятался в гримерке из-за стрельбы на ярмарке

CC BY-SA 3.0 / Brad Petersen / Винс Нил
Винс Нил - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Brad Petersen /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Солист глэм-метал-группы Mötley Crüe Винс Нил вместе с остальными участниками коллектива стал свидетелем стрельбы, произошедшей на их ярмарочном концерте в Оклахоме (США), сообщает Fox News со ссылкой на соцсети музыканта.
«
"Нам сказали пройти в гримерку. Там стреляли по людям. Спасибо поклонникам за понимание", — написал музыканта в своем аккаунте в X (бывший Twitter. — Прим. ред.).
По информации издания, перестрелка началась во время ссоры между двумя группами людей, в ходе которой был ранен один человек. Остальные гости ярмарки разбежались по сторонам в поисках безопасного места.
Отмечается, что полицейские взяли под стражу двух подозреваемых, но затем одного из них освободили. Имена нарушителей порядка еще не названы.
Несмотря на инцидент, поклонникам Mötley Crüe все же удалось увидеть часть выступления. Винс Нил разместил снимок со сцены на фоне огромного колеса обозрения.
Группа получила всемирную известность в 1980-е годы после выхода песен "Looks that Kill" и "Too Young to Fall in Love", которые на 40 лет стали хитами и визитной карточкой рокеров.
Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein
22 сентября, 16:04
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиСШАОклахома
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала