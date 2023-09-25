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В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 25.09.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении

Российские войска на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и поразили самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:06

2023-09-25T14:06

2023-09-25T14:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и поразили самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области."Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

харьковская область

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2023

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область