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В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 25.09.2023 (обновлено: 14:09 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898495509.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 25.09.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и поразили самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:06
2023-09-25T14:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и поразили самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области."Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 25 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и поразили самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области.
"Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 сентября, 14:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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