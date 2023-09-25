https://ria.ru/20230925/sotrudnichestvo-1898580290.html
Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении
Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении - РИА Новости, 25.09.2023
Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым заявил о важности сотрудничества МВД двух... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:24
2023-09-25T19:24
2023-09-25T19:32
армения
ереван
россия
никол пашинян
владимир колокольцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg
ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым заявил о важности сотрудничества МВД двух стран, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина.Российский министр прибыл в Ереван для участия в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Армении."Премьер-министр подчеркнул важность тесного сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран и последовательной работы в борьбе с преступностью",- говорится на сайте правительства.Колокольцев рассказал премьеру о совместных программах и результате обсуждений с армянскими коллегами.
https://ria.ru/20230925/pashinyan-1898520445.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6af1ee3b609ae0723b995738772cfd28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, ереван, россия, никол пашинян, владимир колокольцев
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Владимир Колокольцев
Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении
Пашинян заявил о важности тесного сотрудничества МВД России и Армении