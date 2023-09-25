https://ria.ru/20230925/sotrudnichestvo-1898580290.html

Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении

Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении - РИА Новости, 25.09.2023

Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым заявил о важности сотрудничества МВД двух... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:24

2023-09-25T19:24

2023-09-25T19:32

армения

ереван

россия

никол пашинян

владимир колокольцев

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ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым заявил о важности сотрудничества МВД двух стран, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина.Российский министр прибыл в Ереван для участия в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Армении."Премьер-министр подчеркнул важность тесного сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран и последовательной работы в борьбе с преступностью",- говорится на сайте правительства.Колокольцев рассказал премьеру о совместных программах и результате обсуждений с армянскими коллегами.

https://ria.ru/20230925/pashinyan-1898520445.html

армения

ереван

россия

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армения, ереван, россия, никол пашинян, владимир колокольцев