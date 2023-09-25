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Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении - РИА Новости, 25.09.2023
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19:24 25.09.2023 (обновлено: 19:32 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/sotrudnichestvo-1898580290.html
Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении
Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении - РИА Новости, 25.09.2023
Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым заявил о важности сотрудничества МВД двух... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:24
2023-09-25T19:32
армения
ереван
россия
никол пашинян
владимир колокольцев
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ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым заявил о важности сотрудничества МВД двух стран, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина.Российский министр прибыл в Ереван для участия в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Армении."Премьер-министр подчеркнул важность тесного сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран и последовательной работы в борьбе с преступностью",- говорится на сайте правительства.Колокольцев рассказал премьеру о совместных программах и результате обсуждений с армянскими коллегами.
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армения, ереван, россия, никол пашинян, владимир колокольцев
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Владимир Колокольцев
Пашинян отметил важность тесного сотрудничества МВД России и Армении

Пашинян заявил о важности тесного сотрудничества МВД России и Армении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым заявил о важности сотрудничества МВД двух стран, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина.
Российский министр прибыл в Ереван для участия в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Армении.
"Премьер-министр подчеркнул важность тесного сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран и последовательной работы в борьбе с преступностью",- говорится на сайте правительства.
Колокольцев рассказал премьеру о совместных программах и результате обсуждений с армянскими коллегами.
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АрменияЕреванРоссияНикол ПашинянВладимир Колокольцев
 
 
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