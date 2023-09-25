https://ria.ru/20230925/slovakiya-1898543603.html

Экс-премьер Словакии раскритиковал слова главы Чехии о подрыве отношений

Экс-премьер Словакии раскритиковал слова главы Чехии о подрыве отношений - РИА Новости, 25.09.2023

Экс-премьер Словакии раскритиковал слова главы Чехии о подрыве отношений

Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал вмешательством в выборы слова главы Чехии о возможном ухудшении отношений между РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:48

2023-09-25T16:48

2023-09-25T16:48

в мире

словакия

чехия

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петр павел

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал вмешательством в выборы слова главы Чехии о возможном ухудшении отношений между странами после выборов в словацкий парламент, которые состоятся 30 сентября. Глава Чехии Петр Павел в ходе визита в Нью-Йорк сказал журналистам, что возвращение Фицо в правительство Словакии могло бы негативно отразиться на отношениях между Братиславой и Прагой. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. Согласно данным последних опросов, партия Фицо является фаворитом предстоящих выборов в парламент Словакии. "Это должно быть предупреждением словацким избирателям, что голосование за словацких социал-демократов приведут представителей чешской политики к намеренному замораживанию чешско-словацких отношений? Если это было целью вашего заявления, то неприемлемо вмешиваетесь в ход предвыборной кампании, я должен это решительно отвергнуть", - сказал Фицо в своем видеообращении к главе Чехии, опубликованном в социальных сетях. Фицо признал, что действительно его взгляды, в том числе на ситуацию на Украине, отличаются от тех, которых придерживается официальная Прага. "Я против дальнейшего вооружения Украины, потому что пролонгация конфликта ведет только к огромным человеческим потерям без каких-либо подвижек в решении конфликта", - сказал Фицо. Он также заверил, что, независимо от результатов парламентских выборов, партия Smer будет уважать взгляды руководства Чехии, а также выразил надежду на то, что дружеские отношения между двумя странами останутся на высоком уровне. "Будем рассматривать ваше вмешательство в предвыборную кампанию из-за иного легитимного мнения только как недоразумение", - заключил Фицо.

https://ria.ru/20230919/isk-1897331328.html

https://ria.ru/20230918/kiev-1896977487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, чехия, прага, петр павел, роберт фицо