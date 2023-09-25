https://ria.ru/20230925/slovakiya-1898543603.html
Экс-премьер Словакии раскритиковал слова главы Чехии о подрыве отношений
Экс-премьер Словакии раскритиковал слова главы Чехии о подрыве отношений - РИА Новости, 25.09.2023
Экс-премьер Словакии раскритиковал слова главы Чехии о подрыве отношений
Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал вмешательством в выборы слова главы Чехии о возможном ухудшении отношений между РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:48
2023-09-25T16:48
2023-09-25T16:48
в мире
словакия
чехия
прага
петр павел
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал вмешательством в выборы слова главы Чехии о возможном ухудшении отношений между странами после выборов в словацкий парламент, которые состоятся 30 сентября. Глава Чехии Петр Павел в ходе визита в Нью-Йорк сказал журналистам, что возвращение Фицо в правительство Словакии могло бы негативно отразиться на отношениях между Братиславой и Прагой. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. Согласно данным последних опросов, партия Фицо является фаворитом предстоящих выборов в парламент Словакии. "Это должно быть предупреждением словацким избирателям, что голосование за словацких социал-демократов приведут представителей чешской политики к намеренному замораживанию чешско-словацких отношений? Если это было целью вашего заявления, то неприемлемо вмешиваетесь в ход предвыборной кампании, я должен это решительно отвергнуть", - сказал Фицо в своем видеообращении к главе Чехии, опубликованном в социальных сетях. Фицо признал, что действительно его взгляды, в том числе на ситуацию на Украине, отличаются от тех, которых придерживается официальная Прага. "Я против дальнейшего вооружения Украины, потому что пролонгация конфликта ведет только к огромным человеческим потерям без каких-либо подвижек в решении конфликта", - сказал Фицо. Он также заверил, что, независимо от результатов парламентских выборов, партия Smer будет уважать взгляды руководства Чехии, а также выразил надежду на то, что дружеские отношения между двумя странами останутся на высоком уровне. "Будем рассматривать ваше вмешательство в предвыборную кампанию из-за иного легитимного мнения только как недоразумение", - заключил Фицо.
https://ria.ru/20230919/isk-1897331328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, чехия, прага, петр павел, роберт фицо
В мире, Словакия, Чехия, Прага, Петр Павел, Роберт Фицо
Экс-премьер Словакии раскритиковал слова главы Чехии о подрыве отношений
Экс-премьер Словакии назвал слова главы Чехии вмешательством в выборы
БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал вмешательством в выборы слова главы Чехии о возможном ухудшении отношений между странами после выборов в словацкий парламент, которые состоятся 30 сентября.
Глава Чехии Петр Павел
в ходе визита в Нью-Йорк
сказал журналистам, что возвращение Фицо в правительство Словакии могло бы негативно отразиться на отношениях между Братиславой
и Прагой
. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. Согласно данным последних опросов, партия Фицо является фаворитом предстоящих выборов в парламент Словакии.
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"Это должно быть предупреждением словацким избирателям, что голосование за словацких социал-демократов приведут представителей чешской политики к намеренному замораживанию чешско-словацких отношений? Если это было целью вашего заявления, то неприемлемо вмешиваетесь в ход предвыборной кампании, я должен это решительно отвергнуть", - сказал Фицо в своем видеообращении к главе Чехии, опубликованном в социальных сетях.
Фицо признал, что действительно его взгляды, в том числе на ситуацию на Украине
, отличаются от тех, которых придерживается официальная Прага.
«
"Я против дальнейшего вооружения Украины, потому что пролонгация конфликта ведет только к огромным человеческим потерям без каких-либо подвижек в решении конфликта", - сказал Фицо.
Он также заверил, что, независимо от результатов парламентских выборов, партия Smer будет уважать взгляды руководства Чехии, а также выразил надежду на то, что дружеские отношения между двумя странами останутся на высоком уровне.
"Будем рассматривать ваше вмешательство в предвыборную кампанию из-за иного легитимного мнения только как недоразумение", - заключил Фицо.
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