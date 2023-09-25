https://ria.ru/20230925/skandal-1898490583.html

"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде

"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023

"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде

Инцидент в канадском парламенте с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" доказывает, что Владимир Зеленский по-прежнему открыто восхваляет нацистов и не... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:50

2023-09-25T13:50

2023-09-25T13:50

в мире

франция

канада

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Инцидент в канадском парламенте с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" доказывает, что Владимир Зеленский по-прежнему открыто восхваляет нацистов и не убрал их из ВСУ, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Какой позор! <…> Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных "героев", и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии", – огорчился он.Политик возмутился тем, что Запад продолжает все это поддерживать.Ярослав Хунка, служивший в дивизии СС "Галичина", удостоился в прошлую пятницу овации во время торжественного заседания канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского. После этого спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.В Кремле крайне возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма".

https://ria.ru/20230925/vybory-1898474134.html

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в мире, франция, канада, владимир зеленский, вооруженные силы украины