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"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
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13:50 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/skandal-1898490583.html
"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде
"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде
Инцидент в канадском парламенте с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" доказывает, что Владимир Зеленский по-прежнему открыто восхваляет нацистов и не... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:50
2023-09-25T13:50
в мире
франция
канада
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Инцидент в канадском парламенте с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" доказывает, что Владимир Зеленский по-прежнему открыто восхваляет нацистов и не убрал их из ВСУ, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Какой позор! &lt;…&gt; Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных "героев", и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии", – огорчился он.Политик возмутился тем, что Запад продолжает все это поддерживать.Ярослав Хунка, служивший в дивизии СС "Галичина", удостоился в прошлую пятницу овации во время торжественного заседания канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского. После этого спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.В Кремле крайне возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма".
https://ria.ru/20230925/vybory-1898474134.html
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в мире, франция, канада, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Канада, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде

Политик Филиппо: Зеленский продолжает чествовать нацистов

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Инцидент в канадском парламенте с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" доказывает, что Владимир Зеленский по-прежнему открыто восхваляет нацистов и не убрал их из ВСУ, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Какой позор! <…> Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных "героев", и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии", – огорчился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Политик возмутился тем, что Запад продолжает все это поддерживать.
Ярослав Хунка, служивший в дивизии СС "Галичина", удостоился в прошлую пятницу овации во время торжественного заседания канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского. После этого спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.
В Кремле крайне возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма".
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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