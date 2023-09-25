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"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде
"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде
Инцидент в канадском парламенте с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" доказывает, что Владимир Зеленский по-прежнему открыто восхваляет нацистов и не... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:50
2023-09-25T13:50
2023-09-25T13:50
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франция
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владимир зеленский
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Инцидент в канадском парламенте с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" доказывает, что Владимир Зеленский по-прежнему открыто восхваляет нацистов и не убрал их из ВСУ, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Какой позор! <…> Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных "героев", и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии", – огорчился он.Политик возмутился тем, что Запад продолжает все это поддерживать.Ярослав Хунка, служивший в дивизии СС "Галичина", удостоился в прошлую пятницу овации во время торжественного заседания канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского. После этого спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.В Кремле крайне возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма".
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в мире, франция, канада, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Канада, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Позор!" Во Франции пришли в ярость из-за скандала с Зеленским в Канаде
Политик Филиппо: Зеленский продолжает чествовать нацистов
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.
Инцидент в канадском парламенте с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" доказывает, что Владимир Зеленский по-прежнему открыто восхваляет нацистов и не убрал их из ВСУ, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X
.
"Какой позор! <…> Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных "героев", и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии", – огорчился он.
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Политик возмутился тем, что Запад продолжает все это поддерживать.
Ярослав Хунка, служивший в дивизии СС "Галичина", удостоился в прошлую пятницу овации во время торжественного заседания канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского. После этого спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.
В Кремле крайне возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма".
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