"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети
Читателей DE шокировали аплодисменты Зеленского ветерану дивизии СС "Галичина"
© AFP 2023 / SEAN KILPATRICKПрезидент Украины Владимир Зеленский приветствует ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Express шокировал скандал вокруг аплодисментов престарелому украинскому "ветерану борьбы против русских в годы Второй мировой войны" во время визита Владимира Зеленского в Канаду.
Ярослав Хунка удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского.
Как выяснилось, он состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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"Показали истинное лицо", — написал ShminkyPinky.
"Поляки помнят массовое уничтожение польского гражданского населения на Волыни украинскими нацистами под знаменами Бандеры и Шухевича. Десятки тысяч поляков были убиты. Сегодня бандеровский флаг по-прежнему развевается на Украине", — пожаловался fabian1.
"Этот Зеленский уже совсем отбился от рук, пусть ведет свою войну сам", — потребовал JaimeDodger.
"Люди забывают роль Украины и ее народа в холокосте", — указал charing.
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"Для канадцев не имеет значения, кто ты, пока ты видишь в русских своего врага, к тебе относятся как к герою!" — прокомментировал Watchingthenews.
Ранее спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.