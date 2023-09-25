https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html

"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети

"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети - РИА Новости, 25.09.2023

"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети

Читателей британского издания Daily Express шокировал скандал вокруг аплодисментов престарелому украинскому "ветерану борьбы против русских в годы Второй... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:13

2023-09-25T09:13

2023-09-25T11:35

в мире

канада

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Express шокировал скандал вокруг аплодисментов престарелому украинскому "ветерану борьбы против русских в годы Второй мировой войны" во время визита Владимира Зеленского в Канаду.Ярослав Хунка удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского.Как выяснилось, он состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков."Показали истинное лицо", — написал ShminkyPinky."Поляки помнят массовое уничтожение польского гражданского населения на Волыни украинскими нацистами под знаменами Бандеры и Шухевича. Десятки тысяч поляков были убиты. Сегодня бандеровский флаг по-прежнему развевается на Украине", — пожаловался fabian1."Этот Зеленский уже совсем отбился от рук, пусть ведет свою войну сам", — потребовал JaimeDodger."Люди забывают роль Украины и ее народа в холокосте", — указал charing."Для канадцев не имеет значения, кто ты, пока ты видишь в русских своего врага, к тебе относятся как к герою!" — прокомментировал Watchingthenews.Ранее спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.

https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898320236.html

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в мире, канада, украина, владимир зеленский