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"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети - РИА Новости, 25.09.2023
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09:13 25.09.2023 (обновлено: 11:35 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html
"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети
"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети - РИА Новости, 25.09.2023
"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети
Читателей британского издания Daily Express шокировал скандал вокруг аплодисментов престарелому украинскому "ветерану борьбы против русских в годы Второй... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:13
2023-09-25T11:35
в мире
канада
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Express шокировал скандал вокруг аплодисментов престарелому украинскому "ветерану борьбы против русских в годы Второй мировой войны" во время визита Владимира Зеленского в Канаду.Ярослав Хунка удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского.Как выяснилось, он состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.&quot;Показали истинное лицо&quot;, — написал ShminkyPinky."Поляки помнят массовое уничтожение польского гражданского населения на Волыни украинскими нацистами под знаменами Бандеры и Шухевича. Десятки тысяч поляков были убиты. Сегодня бандеровский флаг по-прежнему развевается на Украине", — пожаловался fabian1."Этот Зеленский уже совсем отбился от рук, пусть ведет свою войну сам", — потребовал JaimeDodger."Люди забывают роль Украины и ее народа в холокосте", — указал charing.&quot;Для канадцев не имеет значения, кто ты, пока ты видишь в русских своего врага, к тебе относятся как к герою!&quot; — прокомментировал Watchingthenews.Ранее спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.
https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898320236.html
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в мире, канада, украина, владимир зеленский
В мире, Канада, Украина, Владимир Зеленский
"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети

Читателей DE шокировали аплодисменты Зеленского ветерану дивизии СС "Галичина"

© AFP 2023 / SEAN KILPATRICKПрезидент Украины Владимир Зеленский приветствует ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует ветерана дивизии СС Галичина в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / SEAN KILPATRICK
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Express шокировал скандал вокруг аплодисментов престарелому украинскому "ветерану борьбы против русских в годы Второй мировой войны" во время визита Владимира Зеленского в Канаду.
Ярослав Хунка удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского.
Как выяснилось, он состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
«

"Показали истинное лицо", — написал ShminkyPinky.

"Поляки помнят массовое уничтожение польского гражданского населения на Волыни украинскими нацистами под знаменами Бандеры и Шухевича. Десятки тысяч поляков были убиты. Сегодня бандеровский флаг по-прежнему развевается на Украине", — пожаловался fabian1.
"Этот Зеленский уже совсем отбился от рук, пусть ведет свою войну сам", — потребовал JaimeDodger.
"Люди забывают роль Украины и ее народа в холокосте", — указал charing.
«

"Для канадцев не имеет значения, кто ты, пока ты видишь в русских своего врага, к тебе относятся как к герою!" — прокомментировал Watchingthenews.

Ранее спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунки в парламент.
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