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ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 25.09.2023 (обновлено: 13:21 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/shebekino-1898479418.html
ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина
ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина - РИА Новости, 25.09.2023
ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина
Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадала женщина, повреждены восемь жилых домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:13
2023-09-25T13:21
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
безопасность
россия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадала женщина, повреждены восемь жилых домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. Пострадала женщина, пассажирка автомобиля, - один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков.Он добавил, что повреждения различной степени выявлены в восьми частных жилых домах и четырех автомобилях, также повреждена ЛЭП. "Аварийные и оперативные службы на месте, проводится подомовой обход территории", - отметил глава области.Ранее в селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина

© РИА Новости / Давид НарманияПопавшее под обстрел здание в Шебекино
Попавшее под обстрел здание в Шебекино - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Попавшее под обстрел здание в Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадала женщина, повреждены восемь жилых домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. Пострадала женщина, пассажирка автомобиля, - один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков.
Он добавил, что повреждения различной степени выявлены в восьми частных жилых домах и четырех автомобилях, также повреждена ЛЭП. "Аварийные и оперативные службы на месте, проводится подомовой обход территории", - отметил глава области.
Ранее в селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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