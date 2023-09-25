https://ria.ru/20230925/shebekino-1898479418.html

ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина

ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина - РИА Новости, 25.09.2023

ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина

Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадала женщина, повреждены восемь жилых домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:13

2023-09-25T13:13

2023-09-25T13:21

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

безопасность

россия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадала женщина, повреждены восемь жилых домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. Пострадала женщина, пассажирка автомобиля, - один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков.Он добавил, что повреждения различной степени выявлены в восьми частных жилых домах и четырех автомобилях, также повреждена ЛЭП. "Аварийные и оперативные службы на месте, проводится подомовой обход территории", - отметил глава области.Ранее в селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

шебекино

россия

белгородская область

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Кирилл Волков

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