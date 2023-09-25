https://ria.ru/20230925/semeynoe-1898519205.html

Более 100 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Более 100 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное" - РИА Новости, 25.09.2023

Более 100 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

За три недели с момента запуска конкурса "Это у нас семейное" заявки на участие подали более 100 тысяч человек из регионов России и 38 стран мира. Прием заявок... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:35

2023-09-25T15:35

2023-09-25T15:35

общество

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. За три недели с момента запуска конкурса "Это у нас семейное" заявки на участие подали более 100 тысяч человек из регионов России и 38 стран мира. Прием заявок продолжается до 4 ноября на сайте "этосемейное.рф", сообщила пресс-служба конкурса.Отмечается, что в конкурсе участвуют и команды из четырех новых регионов России. Больше всего заявок подали жители Донецкой и Луганской народных республик."С каждым днем конкурс подтверждает статус самого народного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Одной из первых заявку на участие в нем подала многодетная семья Лариных из города Нововоронежа Воронежской области. Конкурс настолько пришелся по душе, что они по собственной инициативе сочинили песню и назвали ее "Это у нас семейное". Ларины – это династия атомщиков. Из поколения в поколение члены семьи работают на Нововоронежской атомной электростанции, которую проектировал их дед", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Уточняется, что в конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Сам конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционные испытания и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.О старте конкурса "Это у нас семейное" Владимир Путин объявил в День знаний во время открытого урока "Разговоры о важном".

https://ria.ru/20230901/konkurs-1893757207.html

https://ria.ru/20230912/konkurs-1895873622.html

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общество, россия