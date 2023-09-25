https://ria.ru/20230925/sdelka-1898404076.html
Источник: отсутствие результатов переговоров по зерну тревожит Анкару
Источник: отсутствие результатов переговоров по зерну тревожит Анкару - РИА Новости, 25.09.2023
Источник: отсутствие результатов переговоров по зерну тревожит Анкару
Отсутствие результатов по переговорам по возобновлению зерновой сделки вызывает обеспокоенность Анкары, заявил РИА Новости источник в администрации президента... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:24
2023-09-25T06:24
2023-09-25T06:24
анкара (провинция)
россия
турция
владимир путин
сергей лавров
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Отсутствие результатов по переговорам по возобновлению зерновой сделки вызывает обеспокоенность Анкары, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. "Отсутствие результатов, конечно, вызывает у нас обеспокоенность", - сказал собеседник агентства. По его словам, Анкара не будет наблюдать за процессом сложа руки, а продолжит инициативы по возобновлению сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html
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анкара (провинция), россия, турция, владимир путин, сергей лавров, оон, зерновая сделка
Анкара (провинция), Россия, Турция, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, Зерновая сделка
Источник: отсутствие результатов переговоров по зерну тревожит Анкару
Турция обеспокоена отсутствием результатов по переговорам по зерновой сделке