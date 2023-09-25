https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898504555.html

Австралия продлила санкционные тарифы на товары из России

Австралия продлила санкционные тарифы на товары из России - РИА Новости, 25.09.2023

Австралия продлила санкционные тарифы на товары из России

Австралийское правительство продлило действие повышенной пошлины на товары из России и Белоруссии на двухлетний срок до октября 2025 года в рамках санкций из-за РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:35

2023-09-25T14:35

2023-09-25T14:35

россия

украина

австралия

владимир путин

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Австралийское правительство продлило действие повышенной пошлины на товары из России и Белоруссии на двухлетний срок до октября 2025 года в рамках санкций из-за Украины, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. "Дополнительный 35-процентный тариф на российский импорт был впервые введен в апреле 2022 года. Вместе с запретом на импорт золота и энергоресурсов, это оказало значительное влияние на торговлю между двумя нашими странами", - говорится в сообщении. По данным главы МИД Австралии, импорт из России упал более, чем на 95% во второй половине прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2021 года. Ранее Австралия ввела санкции против ряда компаний и лиц России и Белоруссии, оказывая помощь Киеву, в том числе обучением солдат, поставками дронов и бронетранспортеров. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html

https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html

россия

украина

австралия

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россия, украина, австралия, владимир путин, сергей лавров, нато