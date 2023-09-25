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В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции - РИА Новости, 25.09.2023
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19:46 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/rodstvenniki-1898582803.html
В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции
В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции - РИА Новости, 25.09.2023
В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции
Ранее не судимый 53-летний мужчина в Томске убил трех родственников и сдался полицейским, сообщает в понедельник УМВД по Томской области. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:46
2023-09-25T19:46
происшествия
томск
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
россия
жилье
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НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Ранее не судимый 53-летний мужчина в Томске убил трех родственников и сдался полицейским, сообщает в понедельник УМВД по Томской области. "В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение от жителя села Дзержинское о том, что он совершил преступление. По адресу его проживания прибыли полицейские патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого", - говорится в сообщении. Подозреваемым оказался ранее не судимый 53-летний мужчина. "Он подтвердил полицейским, что совершил убийство трех своих родственников. По адресу проживания мужчины сотрудники полиции обнаружили тела погибших", - сообщили в УМВД, не назвав мотивы убийства. В СУ СК по Томской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. "При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями. Следователями произведен осмотр места происшествия, обнаружено и изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели", - сообщили в СУ СК. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230925/ugrozy-1898582454.html
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происшествия, томск, следственный комитет россии (ск рф), томская область, россия, жилье
Происшествия, Томск, Следственный комитет России (СК РФ), Томская область, Россия, Жилье
В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции

В Томске мужчина убил мать, сестру и племянника и сдался полиции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Ранее не судимый 53-летний мужчина в Томске убил трех родственников и сдался полицейским, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.
«
"В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение от жителя села Дзержинское о том, что он совершил преступление. По адресу его проживания прибыли полицейские патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого", - говорится в сообщении.
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Подозреваемым оказался ранее не судимый 53-летний мужчина.
«
"Он подтвердил полицейским, что совершил убийство трех своих родственников. По адресу проживания мужчины сотрудники полиции обнаружили тела погибших", - сообщили в УМВД, не назвав мотивы убийства.
В СУ СК по Томской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
«
"При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями. Следователями произведен осмотр места происшествия, обнаружено и изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели", - сообщили в СУ СК.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияТомскСледственный комитет России (СК РФ)Томская областьРоссияЖилье
 
 
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