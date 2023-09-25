https://ria.ru/20230925/rodstvenniki-1898582803.html

В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции

В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции - РИА Новости, 25.09.2023

В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции

Ранее не судимый 53-летний мужчина в Томске убил трех родственников и сдался полицейским, сообщает в понедельник УМВД по Томской области. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:46

2023-09-25T19:46

2023-09-25T19:46

происшествия

томск

следственный комитет россии (ск рф)

томская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Ранее не судимый 53-летний мужчина в Томске убил трех родственников и сдался полицейским, сообщает в понедельник УМВД по Томской области. "В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение от жителя села Дзержинское о том, что он совершил преступление. По адресу его проживания прибыли полицейские патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого", - говорится в сообщении. Подозреваемым оказался ранее не судимый 53-летний мужчина. "Он подтвердил полицейским, что совершил убийство трех своих родственников. По адресу проживания мужчины сотрудники полиции обнаружили тела погибших", - сообщили в УМВД, не назвав мотивы убийства. В СУ СК по Томской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. "При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями. Следователями произведен осмотр места происшествия, обнаружено и изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели", - сообщили в СУ СК. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230925/ugrozy-1898582454.html

https://ria.ru/20230913/ubiystvo-1896123381.html

томск

томская область

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происшествия, томск, следственный комитет россии (ск рф), томская область, россия, жилье