https://ria.ru/20230925/rodstvenniki-1898582803.html
В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции
В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции - РИА Новости, 25.09.2023
В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции
Ранее не судимый 53-летний мужчина в Томске убил трех родственников и сдался полицейским, сообщает в понедельник УМВД по Томской области. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:46
2023-09-25T19:46
2023-09-25T19:46
происшествия
томск
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
россия
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Ранее не судимый 53-летний мужчина в Томске убил трех родственников и сдался полицейским, сообщает в понедельник УМВД по Томской области. "В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение от жителя села Дзержинское о том, что он совершил преступление. По адресу его проживания прибыли полицейские патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого", - говорится в сообщении. Подозреваемым оказался ранее не судимый 53-летний мужчина. "Он подтвердил полицейским, что совершил убийство трех своих родственников. По адресу проживания мужчины сотрудники полиции обнаружили тела погибших", - сообщили в УМВД, не назвав мотивы убийства. В СУ СК по Томской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. "При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями. Следователями произведен осмотр места происшествия, обнаружено и изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели", - сообщили в СУ СК. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230925/ugrozy-1898582454.html
https://ria.ru/20230913/ubiystvo-1896123381.html
томск
томская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, следственный комитет россии (ск рф), томская область, россия, жилье
Происшествия, Томск, Следственный комитет России (СК РФ), Томская область, Россия, Жилье
В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции
В Томске мужчина убил мать, сестру и племянника и сдался полиции