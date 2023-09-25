Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат
© Фото : Пресс-служба администрации Химок Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Городской округ Химки занял 11 место в среди городов-лидеров России по уровню зарплат, в первом полугодии 2023 года среднемесячная зарплата в округе составила 92,4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на рейтинг, составленный РИА Новости.
Рост зарплат в городском округе к аналогичному периоду прошлого года составили 7,7%, говорится в сообщении.
"Результаты рейтинга еще раз подтверждают, что Химки - город с высоким уровнем жизни и благоприятной экономической средой. Мы гордимся тем, что вошли в топ городов по уровню заработной платы. Отмечу, в Химках - более 250 средних и крупных предприятий. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжим предоставлять нашим предпринимателям различные гранты и субсидии для содействия их развитию и расширению", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
В рейтинг вошли 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. Они ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, то есть по покупательной способности зарплаты. Средние оклады по городам рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взяли из региональной статистики.