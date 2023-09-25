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Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат - РИА Новости, 25.09.2023
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17:27 25.09.2023 (обновлено: 17:50 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/reyting-1898552816.html
Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат
Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат - РИА Новости, 25.09.2023
Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат
Городской округ Химки занял 11 место в среди городов-лидеров России по уровню зарплат, в первом полугодии 2023 года среднемесячная зарплата в округе составила... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:27
2023-09-25T17:50
химки
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Городской округ Химки занял 11 место в среди городов-лидеров России по уровню зарплат, в первом полугодии 2023 года среднемесячная зарплата в округе составила 92,4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на рейтинг, составленный РИА Новости. Рост зарплат в городском округе к аналогичному периоду прошлого года составили 7,7%, говорится в сообщении. "Результаты рейтинга еще раз подтверждают, что Химки - город с высоким уровнем жизни и благоприятной экономической средой. Мы гордимся тем, что вошли в топ городов по уровню заработной платы. Отмечу, в Химках - более 250 средних и крупных предприятий. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжим предоставлять нашим предпринимателям различные гранты и субсидии для содействия их развитию и расширению", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. В рейтинг вошли 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. Они ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, то есть по покупательной способности зарплаты. Средние оклады по городам рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взяли из региональной статистики.
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353
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химки, экономика
Химки, Экономика

Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат

© Фото : Пресс-служба администрации Химок Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат
Химки вошли в топ-20 городов России по уровню зарплат - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Городской округ Химки занял 11 место в среди городов-лидеров России по уровню зарплат, в первом полугодии 2023 года среднемесячная зарплата в округе составила 92,4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на рейтинг, составленный РИА Новости.
Рост зарплат в городском округе к аналогичному периоду прошлого года составили 7,7%, говорится в сообщении.
"Результаты рейтинга еще раз подтверждают, что Химки - город с высоким уровнем жизни и благоприятной экономической средой. Мы гордимся тем, что вошли в топ городов по уровню заработной платы. Отмечу, в Химках - более 250 средних и крупных предприятий. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжим предоставлять нашим предпринимателям различные гранты и субсидии для содействия их развитию и расширению", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
В рейтинг вошли 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. Они ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, то есть по покупательной способности зарплаты. Средние оклады по городам рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взяли из региональной статистики.
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