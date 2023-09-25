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Китай призвал справедливо расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2023
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11:44 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898457092.html
Китай призвал справедливо расследовать подрыв "Северных потоков"
Китай призвал справедливо расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2023
Китай призвал справедливо расследовать подрыв "Северных потоков"
Китай поддерживает справедливое, объективное и профессиональное расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил на брифинге в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:44
2023-09-25T11:44
в мире
китай
сша
сеймур херш
джо байден
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Китай поддерживает справедливое, объективное и профессиональное расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Китай поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и надеется, что соответствующие страны займут ответственное отношение к установлению истины", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь отметил, что с момента взрывов прошел уже год, но расследование продвигается "исключительно медленно". По словам дипломата, тот факт, что некоторые страны, выставляющие себя "открытыми и прозрачными", демонстрируют близорукость в отношении данного происшествия, вызывает недоумение. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898428853.html
https://ria.ru/20230925/daniya-1898403658.html
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в мире, китай, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Китай, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Китай призвал справедливо расследовать подрыв "Северных потоков"

Китай выступил за справедливое расследование подрыва "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Китай поддерживает справедливое, объективное и профессиональное расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китай поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и надеется, что соответствующие страны займут ответственное отношение к установлению истины", - сказал дипломат.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Посол в Германии призвал к прозрачному расследованию по "Северным потокам"
Вчера, 10:23
Ван Вэньбинь отметил, что с момента взрывов прошел уже год, но расследование продвигается "исключительно медленно". По словам дипломата, тот факт, что некоторые страны, выставляющие себя "открытыми и прозрачными", демонстрируют близорукость в отношении данного происшествия, вызывает недоумение.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Посол объяснил, почему Дания боится расследования по "Северным потокам"
Вчера, 06:09
 
В миреКитайСШАСеймур ХершДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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