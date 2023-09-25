https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898457092.html

Китай призвал справедливо расследовать подрыв "Северных потоков"

Китай призвал справедливо расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2023

Китай призвал справедливо расследовать подрыв "Северных потоков"

Китай поддерживает справедливое, объективное и профессиональное расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил на брифинге в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:44

2023-09-25T11:44

2023-09-25T11:44

в мире

китай

сша

сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Китай поддерживает справедливое, объективное и профессиональное расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Китай поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и надеется, что соответствующие страны займут ответственное отношение к установлению истины", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь отметил, что с момента взрывов прошел уже год, но расследование продвигается "исключительно медленно". По словам дипломата, тот факт, что некоторые страны, выставляющие себя "открытыми и прозрачными", демонстрируют близорукость в отношении данного происшествия, вызывает недоумение. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898428853.html

https://ria.ru/20230925/daniya-1898403658.html

китай

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"