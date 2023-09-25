Дания отказала России в запросах по подрыву "Северных потоков"
Посол Барбин: Дания отказала в большинстве запросов по делу о "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Копенгаген отказал Москве не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на трубопроводах посол России в Дании Владимир Барбин.
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"Никаких субстантивных подвижек не произошло. Взаимодействия с Данией в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток — 2" по-прежнему нет. Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу", - сказал он в письменном комментарии.
По словам Барбина, Генеральная прокуратура России получила ответ лишь на один запрос: в июне датская прокуратура сообщила, что обнаруженный в феврале компанией Nord Stream AG 2 предмет цилиндрической формы был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой использованный дымовой буй.
В конце сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.