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Дания отказала России в запросах по подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2023
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03:14 25.09.2023 (обновлено: 03:19 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898400039.html
Дания отказала России в запросах по подрыву "Северных потоков"
Дания отказала России в запросах по подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2023
Дания отказала России в запросах по подрыву "Северных потоков"
Копенгаген отказал Москве не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T03:14
2023-09-25T03:19
россия
сша
дания
северный поток
владимир барбин
сеймур херш
северный поток — 2
джо байден
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Копенгаген отказал Москве не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на трубопроводах посол России в Дании Владимир Барбин.&quot;Никаких субстантивных подвижек не произошло. Взаимодействия с Данией в расследовании взрывов на газопроводах &quot;Северный поток 1&quot; и &quot;Северный поток — 2&quot; по-прежнему нет. Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу&quot;, - сказал он в письменном комментарии.По словам Барбина, Генеральная прокуратура России получила ответ лишь на один запрос: в июне датская прокуратура сообщила, что обнаруженный в феврале компанией Nord Stream AG 2 предмет цилиндрической формы был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой использованный дымовой буй.В конце сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.
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россия, сша, дания, северный поток, владимир барбин, сеймур херш, северный поток — 2, джо байден, в мире
Россия, США, Дания, Северный поток, Владимир Барбин, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Джо Байден, В мире
Дания отказала России в запросах по подрыву "Северных потоков"

Посол Барбин: Дания отказала в большинстве запросов по делу о "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Копенгаген отказал Москве не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на трубопроводах посол России в Дании Владимир Барбин.
«

"Никаких субстантивных подвижек не произошло. Взаимодействия с Данией в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток — 2" по-прежнему нет. Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу", - сказал он в письменном комментарии.

По словам Барбина, Генеральная прокуратура России получила ответ лишь на один запрос: в июне датская прокуратура сообщила, что обнаруженный в феврале компанией Nord Stream AG 2 предмет цилиндрической формы был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой использованный дымовой буй.
В конце сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Швеции расследование по "Северным потокам" хотят завершить к концу года
20 сентября, 16:48
 
РоссияСШАДанияСеверный потокВладимир БарбинСеймур ХершСеверный поток — 2Джо БайденВ мире
 
 
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