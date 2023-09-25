Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое
Пушилин сообщил об улучшении ситуации на участке Работино — Вербовое
© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За последние двое суток для ВС РФ улучшилась ситуация на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
"Ситуация за последние двое суток немного улучшилась на важном для нас участке, потому что он примыкает так или иначе к угледарскому направлению, имеется в виду на (участке) Работино - Вербовое. С северной части Вербового и также с юго-западного направления от Работино нашим подразделениям Вооруженных сил ВС РФ в рамках контратакующих мероприятий получилось увеличить серую зону на порядка 200 метров", - рассказа Пушилин. На угледарском направлении, сообщил он, ВСУ проводят перегруппировку, российские военные делают все необходимое, чтобы не допустить ротации противника.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.