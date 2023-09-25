https://ria.ru/20230925/rabotino-1898472030.html

Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое

Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое - РИА Новости, 25.09.2023

Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое

За последние двое суток для ВС РФ улучшилась ситуация на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:50

2023-09-25T12:50

2023-09-25T12:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За последние двое суток для ВС РФ улучшилась ситуация на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24". "Ситуация за последние двое суток немного улучшилась на важном для нас участке, потому что он примыкает так или иначе к угледарскому направлению, имеется в виду на (участке) Работино - Вербовое. С северной части Вербового и также с юго-западного направления от Работино нашим подразделениям Вооруженных сил ВС РФ в рамках контратакующих мероприятий получилось увеличить серую зону на порядка 200 метров", - рассказа Пушилин. На угледарском направлении, сообщил он, ВСУ проводят перегруппировку, российские военные делают все необходимое, чтобы не допустить ротации противника. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230923/udar-1898204677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр