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Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/rabotino-1898472030.html
Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое
Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое - РИА Новости, 25.09.2023
Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое
За последние двое суток для ВС РФ улучшилась ситуация на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:50
2023-09-25T12:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За последние двое суток для ВС РФ улучшилась ситуация на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24". "Ситуация за последние двое суток немного улучшилась на важном для нас участке, потому что он примыкает так или иначе к угледарскому направлению, имеется в виду на (участке) Работино - Вербовое. С северной части Вербового и также с юго-западного направления от Работино нашим подразделениям Вооруженных сил ВС РФ в рамках контратакующих мероприятий получилось увеличить серую зону на порядка 200 метров", - рассказа Пушилин. На угледарском направлении, сообщил он, ВСУ проводят перегруппировку, российские военные делают все необходимое, чтобы не допустить ротации противника. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230923/udar-1898204677.html
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россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные улучшили положение на участке Работино — Вербовое

Пушилин сообщил об улучшении ситуации на участке Работино — Вербовое

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
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Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За последние двое суток для ВС РФ улучшилась ситуация на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
"Ситуация за последние двое суток немного улучшилась на важном для нас участке, потому что он примыкает так или иначе к угледарскому направлению, имеется в виду на (участке) Работино - Вербовое. С северной части Вербового и также с юго-западного направления от Работино нашим подразделениям Вооруженных сил ВС РФ в рамках контратакующих мероприятий получилось увеличить серую зону на порядка 200 метров", - рассказа Пушилин. На угледарском направлении, сообщил он, ВСУ проводят перегруппировку, российские военные делают все необходимое, чтобы не допустить ротации противника.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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