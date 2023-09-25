https://ria.ru/20230925/putin-1898470613.html
Путин встретится с Красновым
Путин встретится с Красновым - РИА Новости, 25.09.2023
Путин встретится с Красновым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, глава государства проведет встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, сообщил во время... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:43
2023-09-25T12:43
2023-09-25T16:24
россия
игорь краснов
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, глава государства проведет встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. По сегодняшнему графику – он достаточно такой внутренний сегодня носит характер - каких-то крупных публичных мероприятий нет. Среди прочих совещаний и встреч, которые запланированы у президента и носят непубличный характер, у него будет генеральный прокурор Игорь Краснов с докладом. Традиционно идут доклады по тем сферам, по которым работает Генпрокуратура. Очень важное надзорное ведомство. Поэтому, как всегда, регулярный и достаточно детальный доклад будет представлен президенту", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20230912/biznes-1895709586.html
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россия, игорь краснов, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин встретится с Красновым
Песков: Путин в понедельник встретится с генпрокурором Красновым