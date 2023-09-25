https://ria.ru/20230925/prokuratura-1898488592.html

Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики

Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики - РИА Новости, 25.09.2023

Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики

Российские прокуроры направили в суды более 24 тысяч исков в суды из-за утраты госсобственности более чем на 187 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор Игорь... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:43

2023-09-25T13:43

2023-09-25T13:44

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские прокуроры направили в суды более 24 тысяч исков в суды из-за утраты госсобственности более чем на 187 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. "В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", - сказал Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что средствами надзора из-под иностранного контроля удалось выйти ряду ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности страны.

https://ria.ru/20230912/biznes-1895709586.html

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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия, экономика