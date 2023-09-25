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Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики - РИА Новости, 25.09.2023
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13:43 25.09.2023 (обновлено: 13:44 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/prokuratura-1898488592.html
Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики
Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики - РИА Новости, 25.09.2023
Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики
Российские прокуроры направили в суды более 24 тысяч исков в суды из-за утраты госсобственности более чем на 187 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор Игорь... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:43
2023-09-25T13:44
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские прокуроры направили в суды более 24 тысяч исков в суды из-за утраты госсобственности более чем на 187 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. "В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", - сказал Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что средствами надзора из-под иностранного контроля удалось выйти ряду ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности страны.
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия, экономика
Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Россия, Экономика
Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики

Краснов: в суды направили более 24 тысяч исков в рамках деофшоризации экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи
Владимир Путин и генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские прокуроры направили в суды более 24 тысяч исков в суды из-за утраты госсобственности более чем на 187 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
"В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", - сказал Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что средствами надзора из-под иностранного контроля удалось выйти ряду ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности страны.
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Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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