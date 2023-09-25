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Фильм "Неудержимые 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Неудержимые 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 25.09.2023
Фильм "Неудержимые 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Неудержимые 4" возглавил кинопрокат со сборами в 96,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T02:03
2023-09-25T02:03
2023-09-25T02:03
культура
сильвестр сталлоне
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меган фокс
антон васильев
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россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Фильм "Неудержимые 4" возглавил кинопрокат со сборами в 96,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. В боевике снялись Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс и другие. Вторую строчку заняла американская мелодрама "После. Навсегда", собравшая 44,5 миллиона рублей. Следующей в рейтинге идет российская комедия "Я - богиня" со сборами в 25 миллионов. Роли в фильме исполнили Саша Бортич, Антон Васильев, Сергей Ильин, Ольга Дибцева, Антон Филипенко и другие. На четвертой строчке - детективный триллер об Эркюле Пуаро "Призраки в Венеции", собравший 15 миллионов рублей. Данные по этой картине указаны без учета России и Белоруссии, где она не идет в прокате. Замыкает список мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" с кассой в 14,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230922/cheburashka-1898013003.html
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сильвестр сталлоне, снг, меган фокс, антон васильев, белоруссия, россия
Культура, Сильвестр Сталлоне, СНГ, Меган Фокс, Антон Васильев, Белоруссия, Россия
Фильм "Неудержимые 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
"Неудержимые 4" возглавили прокат в России и СНГ, собрав 96,6 миллиона рублей