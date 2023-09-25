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К проекту "Императорский маршрут" присоединился Приморский край - РИА Новости, 25.09.2023
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Туризм
 
13:29 25.09.2023 (обновлено: 15:31 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/primore-1898484998.html
К проекту "Императорский маршрут" присоединился Приморский край
К проекту "Императорский маршрут" присоединился Приморский край - РИА Новости, 25.09.2023
К проекту "Императорский маршрут" присоединился Приморский край
Приморский край вошел в федеральный туристический проект "Императорский маршрут", объединяющий места памяти, связанные с историей дома Романовых в России,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:29
2023-09-25T15:31
туризм
новости - туризм
приморский край
олег кожемяко
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Приморский край вошел в федеральный туристический проект "Императорский маршрут", объединяющий места памяти, связанные с историей дома Романовых в России, трехстороннее соглашение об этом подписали в понедельник во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение о продвижении проекта подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков (по видеосвязи из Москвы). Приморский край стал 28-м участником турпроекта. Вахруков отметил, что проект "Императорский маршрут" сегодня объединит 28 регионов страны, и для каждого это поспособствует повышению туристической привлекательности, увеличению турпотока. "История Приморского края хранит благодарную память о вкладе Императорского дома Романовых в развитие региона. И сегодня Приморский край является, безусловно, главным туристическим центром всего Дальнего Востока... Соглашение позволит нам наладить крепкие партнерские отношения для реализации национального туристического проекта "Императорский маршрут" и привлечь в Приморский край еще больше российских, зарубежных туристов, паломников", - сказал он. По словам Громовой, подписание соглашения - важное событие для всех 28 регионов. "Мы переполнены впечатлениями, мы очень рады сегодняшнему событию. Для нас это, действительно, очень важный рубеж: для Елисаветинско-Сергиевского общества, для всех регионов-участников "Императорского маршрута"- это огромное-огромное событие", - сказала Громова, поздравив и пожелав всем "успехов, помощи божьей, радости, терпения, созидательного труда, всего самого хорошего и доброго... на этом нашем пути познания собственной истории". Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) также пояснила, что вместе с регионом будет вестись работа над повышением в первую очередь, качественного экскурсионного обслуживания на маршруте, квалификации экскурсоводов."Для нас, конечно, этот чудесный край, который теперь присоединился к "Императорскому маршруту" - это продолжение и воплощение нашей мечты об общем охвате этим маршрутом, тенденции к сохранению, популяризации отечественной истории всех регионов. Потому что уже сейчас от Калининграда до Владивостока, до Крыма и Ростова-на-Дону простираются наши регионы-участники маршрута", - заявила Громова.Проект "Императорский маршрут" создан ЕСПО при поддержке Минкультуры РФ и реализуется вместе с Ростуризмом и Минэкономразвития России. Проект предполагает создание и продвижение историко-культурных туристических маршрутов по местам, связанным с пребыванием и историей Российского императорского дома, знакомство с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии.В день подписания соглашения также открылась передвижная стендовая выставка, посвященная развитию железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых и созданию Транссибирской магистрали. Громова рассказала о важных событиях истории развития железных дорог. Ранее выставка экспонировалась в Тюмени, Омске, Иркутске, Красноярске.
https://ria.ru/20230607/sochi-1876784496.html
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новости - туризм, приморский край, олег кожемяко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), елисаветинско-сергиевское просветительское общество, россия, москва
Туризм, Новости - Туризм, Приморский край, Олег Кожемяко, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Россия, Москва
К проекту "Императорский маршрут" присоединился Приморский край

К федеральному проекту "Императорский маршрут" присоединился Приморский край

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПредседатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и губернатор Приморского края Олег Кожемяко
Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и губернатор Приморского края Олег Кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Приморский край вошел в федеральный туристический проект "Императорский маршрут", объединяющий места памяти, связанные с историей дома Романовых в России, трехстороннее соглашение об этом подписали в понедельник во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение о продвижении проекта подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков (по видеосвязи из Москвы). Приморский край стал 28-м участником турпроекта.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых"
Люди на передвижной стендовой выставке Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых в Пушкинском театре Дальневосточного Федерального Университета - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых"
Вахруков отметил, что проект "Императорский маршрут" сегодня объединит 28 регионов страны, и для каждого это поспособствует повышению туристической привлекательности, увеличению турпотока.
"История Приморского края хранит благодарную память о вкладе Императорского дома Романовых в развитие региона. И сегодня Приморский край является, безусловно, главным туристическим центром всего Дальнего Востока... Соглашение позволит нам наладить крепкие партнерские отношения для реализации национального туристического проекта "Императорский маршрут" и привлечь в Приморский край еще больше российских, зарубежных туристов, паломников", - сказал он.
По словам Громовой, подписание соглашения - важное событие для всех 28 регионов. "Мы переполнены впечатлениями, мы очень рады сегодняшнему событию. Для нас это, действительно, очень важный рубеж: для Елисаветинско-Сергиевского общества, для всех регионов-участников "Императорского маршрута"- это огромное-огромное событие", - сказала Громова, поздравив и пожелав всем "успехов, помощи божьей, радости, терпения, созидательного труда, всего самого хорошего и доброго... на этом нашем пути познания собственной истории".
Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) также пояснила, что вместе с регионом будет вестись работа над повышением в первую очередь, качественного экскурсионного обслуживания на маршруте, квалификации экскурсоводов.
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"Для нас, конечно, этот чудесный край, который теперь присоединился к "Императорскому маршруту" - это продолжение и воплощение нашей мечты об общем охвате этим маршрутом, тенденции к сохранению, популяризации отечественной истории всех регионов. Потому что уже сейчас от Калининграда до Владивостока, до Крыма и Ростова-на-Дону простираются наши регионы-участники маршрута", - заявила Громова.
Проект "Императорский маршрут" создан ЕСПО при поддержке Минкультуры РФ и реализуется вместе с Ростуризмом и Минэкономразвития России. Проект предполагает создание и продвижение историко-культурных туристических маршрутов по местам, связанным с пребыванием и историей Российского императорского дома, знакомство с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии.
В день подписания соглашения также открылась передвижная стендовая выставка, посвященная развитию железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых и созданию Транссибирской магистрали. Громова рассказала о важных событиях истории развития железных дорог. Ранее выставка экспонировалась в Тюмени, Омске, Иркутске, Красноярске.
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