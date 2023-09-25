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Жительница Пензы получила 10 лет за покушение на внука из-за плача - РИА Новости, 25.09.2023
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20:00 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html
Жительница Пензы получила 10 лет за покушение на внука из-за плача
Жительница Пензы получила 10 лет за покушение на внука из-за плача - РИА Новости, 25.09.2023
Жительница Пензы получила 10 лет за покушение на внука из-за плача
Суд в Пензе приговорил местную жительницу к десяти годам лишения свободы по обвинению в покушении на десятимесячного внука, раздражавшего ее криком и плачем,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:00
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происшествия
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Суд в Пензе приговорил местную жительницу к десяти годам лишения свободы по обвинению в покушении на десятимесячного внука, раздражавшего ее криком и плачем, сообщается в телеграм-канале областного управления СК РФ. По данным следствия, 25 марта 2023 года пьяная жительница Пензы решила убить десятимесячного внука, раздражавшего ее своим криком и плачем, для этого она зажала ногами шею мальчика, лежащего с ней на диване, и начала сдавливать ее, но в этот момент в комнату забежала мать ребенка, которая спасла его. "Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летней жительнице Пензы за совершение покушения на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30 - пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)... Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничество в сфере кредитования.
https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html
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происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Пензы получила 10 лет за покушение на внука из-за плача

Жительница Пензы получила 10 лет за покушение на 10-месячного внука из-за плача

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Суд в Пензе приговорил местную жительницу к десяти годам лишения свободы по обвинению в покушении на десятимесячного внука, раздражавшего ее криком и плачем, сообщается в телеграм-канале областного управления СК РФ.
По данным следствия, 25 марта 2023 года пьяная жительница Пензы решила убить десятимесячного внука, раздражавшего ее своим криком и плачем, для этого она зажала ногами шею мальчика, лежащего с ней на диване, и начала сдавливать ее, но в этот момент в комнату забежала мать ребенка, которая спасла его.
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"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летней жительнице Пензы за совершение покушения на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30 - пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)... Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничество в сфере кредитования.
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