В Косово сообщили об обнаружении четвертого погибшего в стычках с полицией
В Косово сообщили об обнаружении четвертого погибшего в столкновениях с полицией
© AP Photo / Visar KryeziuЧлены миротворческой миссии НАТО в Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово . Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Тело четвертого погибшего в столкновениях с полицией самопровозглашенной республики Косово обнаружено на севере края, сообщил спецпрокурор Косово Наим Абази.
Въезд в село Баньска на севере Косово и Метохии, где в воскресенье произошли вооруженные столкновения между сербами и косовоалбанской полицией в понедельник остается блокированным, там работают полиция самопровозглашенной республики и прокуратура.
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"Тело еще одного человека, который участвовал в столкновениях в селе Баньска, обнаружено сегодня. Это один из нападавших на косовскую полицию", - цитирует агентство Танюг спецпрокурора.
Таким образом, число погибших сербов возросло до четырех. Сообщается также, что один из задержанных с двумя ранениями ноги был успешно прооперирован в больнице Приштины и находится в стабильном состоянии.
Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила в ночь на понедельник о снижении накала столкновений при сохранении напряженности на севере края. Полиция перед тем вела поиск нападавших на сотрудников близ села Баньска, где они были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявлял, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвал их сдаться. По последней информации с мест было убито трое нападавших, задержаны двое нападавших и четверо подозреваемых с радиосвязью.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Отмечается, что задержанные по решению прокуратуры взяты под стражу на 48 часов, они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких, как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции также с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска.