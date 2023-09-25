https://ria.ru/20230925/podozrevaemyy-1898508219.html

В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО

В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО - РИА Новости, 25.09.2023

В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО

Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали почти на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:46

2023-09-25T14:46

2023-09-25T14:46

происшествия

белгород

валентин демидов

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820164213_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_50643b57fd1aa81f66bb5d4115f095c0.jpg

БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали почти на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. Ночью 18 сентября, как сообщал мэр Белгорода Валентин Демидов, неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина. Очевидцы потушили огонь огнетушителем, конструкция практически не пострадала. Позже УМВД проинформировало о задержании 28-летнего жителя Калининградской области, при обыске в комнате общежития у него нашли предметы, похожие на гранату РГД-5 и тротиловую шашку. Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме. "Постановлением Свердловского районного суда избрана мера пресечения: заключение под стражу на 1 месяц 29 суток, по 19 ноября включительно", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230822/arest-1891501376.html

белгород

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, валентин демидов, калининградская область