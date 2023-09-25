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В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО - РИА Новости, 25.09.2023
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14:46 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/podozrevaemyy-1898508219.html
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО - РИА Новости, 25.09.2023
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО
Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали почти на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:46
2023-09-25T14:46
происшествия
белгород
валентин демидов
калининградская область
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали почти на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. Ночью 18 сентября, как сообщал мэр Белгорода Валентин Демидов, неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина. Очевидцы потушили огонь огнетушителем, конструкция практически не пострадала. Позже УМВД проинформировало о задержании 28-летнего жителя Калининградской области, при обыске в комнате общежития у него нашли предметы, похожие на гранату РГД-5 и тротиловую шашку. Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме. "Постановлением Свердловского районного суда избрана мера пресечения: заключение под стражу на 1 месяц 29 суток, по 19 ноября включительно", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230822/arest-1891501376.html
белгород
калининградская область
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происшествия, белгород, валентин демидов, калининградская область
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов, Калининградская область
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО

В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца

© Фото : Unsplash/Ahmet DemiroğluКолючая проволка
Колючая проволка - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Unsplash/Ahmet Demiroğlu
Колючая проволка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали почти на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
Ночью 18 сентября, как сообщал мэр Белгорода Валентин Демидов, неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина. Очевидцы потушили огонь огнетушителем, конструкция практически не пострадала. Позже УМВД проинформировало о задержании 28-летнего жителя Калининградской области, при обыске в комнате общежития у него нашли предметы, похожие на гранату РГД-5 и тротиловую шашку. Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме.
«
"Постановлением Свердловского районного суда избрана мера пресечения: заключение под стражу на 1 месяц 29 суток, по 19 ноября включительно", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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