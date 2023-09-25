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Педагоги из Подмосковья стали призерами конкурса в сфере допобразования - РИА Новости, 25.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:53 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/podmoskove-1898509772.html
Педагоги из Подмосковья стали призерами конкурса в сфере допобразования
Педагоги из Подмосковья стали призерами конкурса в сфере допобразования - РИА Новости, 25.09.2023
Педагоги из Подмосковья стали призерами конкурса в сфере допобразования
Двое педагогов из Подмосковья заняли второе и третье место в разных номинациях всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:53
2023-09-25T14:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
педагоги
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Двое педагогов из Подмосковья заняли второе и третье место в разных номинациях всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", сообщили в министерстве образования Московской области. "Двое педагогов из Подмосковья стали призерами. Юлия Вяткина из Подмосковного Щелково заняла второе место в номинации "Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности". А дубнинский педагог Елена Толкачева заняла третье место в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью", - рассказали в ведомстве. По данным ведомства, одной из целей и задач конкурса было обеспечение талантливых педагогов комфортной средой для их профессионального развития, а также подготовка базы для создания педагогического сообщества, участники которого могут обмениваться опытом наставничества друг с другом.
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московская область (подмосковье), педагоги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), педагоги

Педагоги из Подмосковья стали призерами конкурса в сфере допобразования

© Фото : министерство образования Московской областиЛауреаты конкурса "Сердце отдаю детям" педагоги Юлия Вяткина и Елена Толкачева
Лауреаты конкурса Сердце отдаю детям педагоги Юлия Вяткина и Елена Толкачева - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : министерство образования Московской области
Лауреаты конкурса "Сердце отдаю детям" педагоги Юлия Вяткина и Елена Толкачева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Двое педагогов из Подмосковья заняли второе и третье место в разных номинациях всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", сообщили в министерстве образования Московской области.
"Двое педагогов из Подмосковья стали призерами. Юлия Вяткина из Подмосковного Щелково заняла второе место в номинации "Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности". А дубнинский педагог Елена Толкачева заняла третье место в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью", - рассказали в ведомстве.
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По данным ведомства, одной из целей и задач конкурса было обеспечение талантливых педагогов комфортной средой для их профессионального развития, а также подготовка базы для создания педагогического сообщества, участники которого могут обмениваться опытом наставничества друг с другом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)педагоги
 
 
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