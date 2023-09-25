https://ria.ru/20230925/podmoskove-1898509772.html

Педагоги из Подмосковья стали призерами конкурса в сфере допобразования

Педагоги из Подмосковья стали призерами конкурса в сфере допобразования - РИА Новости, 25.09.2023

Педагоги из Подмосковья стали призерами конкурса в сфере допобразования

Двое педагогов из Подмосковья заняли второе и третье место в разных номинациях всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:53

2023-09-25T14:53

2023-09-25T14:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

педагоги

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Двое педагогов из Подмосковья заняли второе и третье место в разных номинациях всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", сообщили в министерстве образования Московской области. "Двое педагогов из Подмосковья стали призерами. Юлия Вяткина из Подмосковного Щелково заняла второе место в номинации "Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности". А дубнинский педагог Елена Толкачева заняла третье место в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью", - рассказали в ведомстве. По данным ведомства, одной из целей и задач конкурса было обеспечение талантливых педагогов комфортной средой для их профессионального развития, а также подготовка базы для создания педагогического сообщества, участники которого могут обмениваться опытом наставничества друг с другом.

https://ria.ru/20230925/dispanserizatsiya-1898452585.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), педагоги