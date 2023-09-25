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Лидер Молдавии обвинила Россию в подготовке вмешательства в итоги выборов - РИА Новости, 25.09.2023
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21:56 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/podgotovka-1898598667.html
Лидер Молдавии обвинила Россию в подготовке вмешательства в итоги выборов
Лидер Молдавии обвинила Россию в подготовке вмешательства в итоги выборов - РИА Новости, 25.09.2023
Лидер Молдавии обвинила Россию в подготовке вмешательства в итоги выборов
Президент Молдавии Майя Санду выразила уверенность, что Россия якобы намерена вмешаться в ход всеобщих местных выборов в республике. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:56
2023-09-25T21:56
в мире
молдавия
майя санду
возрождение
евразийский экономический союз
евросоюз
илан шор
россия
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила уверенность, что Россия якобы намерена вмешаться в ход всеобщих местных выборов в республике. "К сожалению, я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране, это происходит и в других странах, где более сильное государство. Мы готовимся к этому, все наши учреждения - ЦИК, Служба информация и безопасности и другие организации, которые отвечают за безопасность - следят, чтобы не было подкупа избирателей, чтобы законодательство о финансировании партий и кампаний было соблюдено", - заявила Санду в эфире телеканала TV8. Она выразила надежду, что ответственные учреждения будут очень серьезно относиться к любым случаям коррупции. Также президент прокомментировала недавнее задержание нескольких депутатов от оппозиции, которых подозревают в незаконном финансировании партии. "Это не может быть расценено как давление на конкурентов. У нас 60 с чем-то партий, выбор у всех есть, но все должны соблюдать закон. Если кто-то переходит из одной партий в другую, потому что там больше платят, то это уже не демократия", - добавила Санду. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски у исполняющей обязанности председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей политсилы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. В субботу суд Кишинева избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. С минувшей пятницы члены партии проводят акции, требуя освободить политиков. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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в мире, молдавия, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз, евросоюз, илан шор, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Илан Шор, Россия, Кишинев
Лидер Молдавии обвинила Россию в подготовке вмешательства в итоги выборов

Санду обвинила РФ в подготовке вмешательства в итоги местных выборов в Молдавии

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила уверенность, что Россия якобы намерена вмешаться в ход всеобщих местных выборов в республике.
«
"К сожалению, я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране, это происходит и в других странах, где более сильное государство. Мы готовимся к этому, все наши учреждения - ЦИК, Служба информация и безопасности и другие организации, которые отвечают за безопасность - следят, чтобы не было подкупа избирателей, чтобы законодательство о финансировании партий и кампаний было соблюдено", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.
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Вчера, 20:56
Она выразила надежду, что ответственные учреждения будут очень серьезно относиться к любым случаям коррупции.
Также президент прокомментировала недавнее задержание нескольких депутатов от оппозиции, которых подозревают в незаконном финансировании партии.
«
"Это не может быть расценено как давление на конкурентов. У нас 60 с чем-то партий, выбор у всех есть, но все должны соблюдать закон. Если кто-то переходит из одной партий в другую, потому что там больше платят, то это уже не демократия", - добавила Санду.
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21 сентября, 16:49
Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски у исполняющей обязанности председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей политсилы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. В субботу суд Кишинева избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. С минувшей пятницы члены партии проводят акции, требуя освободить политиков.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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22 сентября, 10:26
 
В миреМолдавияМайя СандуВозрождениеЕвразийский экономический союзЕвросоюзИлан ШорРоссияКишинев
 
 
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