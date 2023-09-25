Лидер Молдавии обвинила Россию в подготовке вмешательства в итоги выборов
Санду обвинила РФ в подготовке вмешательства в итоги местных выборов в Молдавии
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила уверенность, что Россия якобы намерена вмешаться в ход всеобщих местных выборов в республике.
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"К сожалению, я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране, это происходит и в других странах, где более сильное государство. Мы готовимся к этому, все наши учреждения - ЦИК, Служба информация и безопасности и другие организации, которые отвечают за безопасность - следят, чтобы не было подкупа избирателей, чтобы законодательство о финансировании партий и кампаний было соблюдено", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.
Она выразила надежду, что ответственные учреждения будут очень серьезно относиться к любым случаям коррупции.
Также президент прокомментировала недавнее задержание нескольких депутатов от оппозиции, которых подозревают в незаконном финансировании партии.
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"Это не может быть расценено как давление на конкурентов. У нас 60 с чем-то партий, выбор у всех есть, но все должны соблюдать закон. Если кто-то переходит из одной партий в другую, потому что там больше платят, то это уже не демократия", - добавила Санду.
Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски у исполняющей обязанности председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей политсилы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. В субботу суд Кишинева избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. С минувшей пятницы члены партии проводят акции, требуя освободить политиков.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).