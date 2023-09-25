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На Кубани 87 пляжей соответствуют высшей категории
На Кубани 87 пляжей соответствуют высшей категории - РИА Новости, 25.09.2023
На Кубани 87 пляжей соответствуют высшей категории
Еще два пляжа Краснодарского края получили "синие флаги", высшему знаку отличия в Краснодарском крае теперь соответствуют 87 пляжей, сообщают в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T22:56
2023-09-25T22:56
2023-09-25T22:56
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Еще два пляжа Краснодарского края получили "синие флаги", высшему знаку отличия в Краснодарском крае теперь соответствуют 87 пляжей, сообщают в пресс-службе городской администрации. "Высший знак отличия вручили пляжам "Дельфин" и "Центральный" в Геленджике. Всего в регионе 87 пляжей под "синим флагом", - говорится в сообщении. Отмечается, что знаки отличия выдали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. По мнению Руппеля, вручение флагов в конце сентября, когда еще много отдыхающих, говорит о том, что в курортном регионе сгладилось деление на "высокий" и "низкий" сезоны. "Сегодня еще два пляжа Геленджика получили наивысшую оценку качества. Во многом это результат взаимодействия с краевым центром по линии министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Будем распространять опыт на другие пляжные территории", - добавил мэр города Алексей Богодистов. По информации министерства курортов Краснодарского края, в этом году в регионе работают 575 пляжей, 129 из них уже классифицированы. Уточняется, что общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Высшей первой категории пляжей соответствует синий флаг, второй категории – зеленый, третей категории – желтый.
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коммерческая недвижимость, краснодарский край, геленджик
Краснодарский край, Коммерческая недвижимость, Краснодарский край, Геленджик
На Кубани 87 пляжей соответствуют высшей категории
На Кубани 87 пляжей соответствуют высшей категории
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Еще два пляжа Краснодарского края получили "синие флаги", высшему знаку отличия в Краснодарском крае теперь соответствуют 87 пляжей, сообщают в пресс-службе городской администрации.
«
"Высший знак отличия вручили пляжам "Дельфин" и "Центральный" в Геленджике. Всего в регионе 87 пляжей под "синим флагом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что знаки отличия выдали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.
По мнению Руппеля, вручение флагов в конце сентября, когда еще много отдыхающих, говорит о том, что в курортном регионе сгладилось деление на "высокий" и "низкий" сезоны.
«
"Сегодня еще два пляжа Геленджика получили наивысшую оценку качества. Во многом это результат взаимодействия с краевым центром по линии министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Будем распространять опыт на другие пляжные территории", - добавил мэр города Алексей Богодистов.
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По информации министерства курортов Краснодарского края, в этом году в регионе работают 575 пляжей, 129 из них уже классифицированы.
Уточняется, что общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Высшей первой категории пляжей соответствует синий флаг, второй категории – зеленый, третей категории – желтый.
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