https://ria.ru/20230925/plyazh-1898604738.html

На Кубани 87 пляжей соответствуют высшей категории

На Кубани 87 пляжей соответствуют высшей категории - РИА Новости, 25.09.2023

На Кубани 87 пляжей соответствуют высшей категории

Еще два пляжа Краснодарского края получили "синие флаги", высшему знаку отличия в Краснодарском крае теперь соответствуют 87 пляжей, сообщают в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T22:56

2023-09-25T22:56

2023-09-25T22:56

краснодарский край

коммерческая недвижимость

краснодарский край

геленджик

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Еще два пляжа Краснодарского края получили "синие флаги", высшему знаку отличия в Краснодарском крае теперь соответствуют 87 пляжей, сообщают в пресс-службе городской администрации. "Высший знак отличия вручили пляжам "Дельфин" и "Центральный" в Геленджике. Всего в регионе 87 пляжей под "синим флагом", - говорится в сообщении. Отмечается, что знаки отличия выдали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. По мнению Руппеля, вручение флагов в конце сентября, когда еще много отдыхающих, говорит о том, что в курортном регионе сгладилось деление на "высокий" и "низкий" сезоны. "Сегодня еще два пляжа Геленджика получили наивысшую оценку качества. Во многом это результат взаимодействия с краевым центром по линии министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Будем распространять опыт на другие пляжные территории", - добавил мэр города Алексей Богодистов. По информации министерства курортов Краснодарского края, в этом году в регионе работают 575 пляжей, 129 из них уже классифицированы. Уточняется, что общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Высшей первой категории пляжей соответствует синий флаг, второй категории – зеленый, третей категории – желтый.

https://ria.ru/20230925/vino-1898458473.html

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коммерческая недвижимость, краснодарский край, геленджик